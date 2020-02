Coronavirus, come lavarsi le mani correttamente per proteggersi dall’infezione

L’emergenza coronavirus arriva anche in Italia dove i contagiati sono venti: 16 casi in Lombardia, 1 in Veneto e 3 in Lazio. Questi sono i numeri dopo la morte di Adriano Trevisan, 78 anni, prima vittima da coronavirus in Italia.

Così, con la paura, aumenta anche la prevenzione.

Il Sars-CoV-2, come altri coronavirus, si trasmette attraverso le goccioline del respiro della persona infetta, che possono essere trasmesse con la tosse o gli starnuti, oppure tramite contatto diretto personale, oppure toccandosi la bocca, il naso o gli occhi con mani contaminate.

Una delle regole di prevenzione più efficaci è il lavaggio delle mani. I medici, infatti, consigliano di farlo con una certa frequenza. Un’operazione che sarebbe importante insegnare per bene anche ai bambini delle scuole dell’infanzia e agli studenti in generale. Perché un gesto che ci appare ordinario e quotidiano ha delle precise regole se si vuole che sia efficace anche sotto il punto di vista igienico-sanitario.

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene attraverso una azione meccanica. Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base alcolica. Si ricorda che per una corretta igiene delle mani occorrono non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per l’uso di igienizzanti a base alcolica. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano frequentemente possono provocare secchezza della cute. In commercio esistono presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L’uso prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.

LE PROCEDURE DEL MINISTERO DELLA SALUTE:

0 Bagna le mani con l’acqua

1 Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

2 Friziona le mani palmo contro palmo

3 Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

4 Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

5 Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6 Frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

7 Frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e vicecersa

8 Risciacqua le mani con l’acqua

9 Asciuga accuratamente con una salvietta monouso

10 Usa la salvietta per chiudere il rubinetto

11 Una volta asciutte, le tua mani sono sicure.

Basta visitare il sito del ministero della Salute per trovare tutte le informazioni che cercate