“Dalle radici puoi vedere che albero crescerà, questo non significa tu possa prevedere quanti frutti saprà donare o quanto in alto potrà spingersi. Non possiamo controllare tutto“, afferma Fabrizio Caramagna. Effettivamente controllare tutto non è affatto possibile. Tuttavia effettuare delle verifiche si rivela essere sempre molto utile. Soltanto facendo dei controlli ad hoc, infatti, è possibile scoprire eventuali incongruenze e, nel peggiore dei casi, possibili imbrogli.

Lo sa bene il governo che ormai da tantissimi anni è al lavoro per cercare di contrastare eventuali reati di evasione fiscale. Oltre al mancato pagamento delle tasse, a finire sotto la lente di ingrandimento delle autorità sono eventuali comportamenti scorretti, attraverso i quali alcuni cittadini riescono a beneficiare impropriamente di alcune agevolazioni. Proprio in tale ambito si inseriscono i controlli a campione su molti lavoratori scolastici che hanno usufruito, nel corso del 2022, dei benefici della Legge 104. Ecco cosa sta succedendo.

Controlli a campione sulla 104 a scuola: ecco dove sono iniziati

Alle prese con i vari impegni della vita quotidiana, riuscire a conciliare la vita privata con quella professionale può risultare spesso molto difficile.

Fortunatamente giungono in aiuto alcune misure a sostegno delle persone più fragili come, ad esempio, i permessi Legge 104. A beneficiare di quest’ultimi sono i lavoratori dipendenti con disabilità grave oppure coloro che prestano assistenza a familiarinon autosufficienti.

Ebbene, proprio in tale ambito ha destato interesse una nota datata 22 marzo 2023, attraverso cui l’Ufficio scolastico provinciale di Catania ha reso noto di aver dato il via a dei controlli a campioni. Quest’ultimi da effettuare sui soggetti che nel corso dell’anno 2022 hanno beneficiato delle varie agevolazioni previste dalla Legge 104. Entrando nei dettagli si legge che l’ufficio poc’anzi citato:

“in ottemperanza al D.M. 165/2010 e informate le Organizzazioni sindacali di categoria, sta procedendo ad effettuare un controllo a campione su coloro che hanno usufruito dei benefici della L. 104/92 nell’anno solare 2022, nell’ambito delle seguenti procedure: Reclutamento da GAE – Graduatorie Permanenti personale ATA – Mobilità personale docente, educativo ed ATA – Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed ATA. Il controllo a campione è effettuato sul 20% del personale che ha fruito del beneficio ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 33 c. 6 e sul 25% del personale che ha fruito del beneficio ai sensi dell’art. 33 c. 5 e 7″.

I destinatari dei controlli, viene sottolineato, sono stati individuati grazie ad un sorteggio ad hoc.