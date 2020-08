Controesodo, previsioni traffico autostrade 29-30 agosto: tratte più trafficate

Il prossimo weekend, sabato 29 e domenica 30 agosto, andrà in scena l’ultima tranche del controesodo, iniziato già sabato e domenica scorsi con traffico sostenuto sulle autostrade e lunghe file. Rispetto a quello appena passato, il prossimo fine settimana sarà leggermente meno pesante sul fronte traffico ma Autostrade per l’Italia segnala comunque il bollino giallo e rosso.

Bollino rosso il prossimo weekend e circolazione mezzi pesanti

Nel dettaglio da venerdì pomeriggio il bollino sarà giallo sulle principali arterie autostradali mentre per tutta la giornata di sabato 29 e domenica 30 agosto sarà rosso. Bisogna infatti considerare che a causa della pandemia di coronavirus, tutti gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza si sono spostati soprattutto con l’auto e questo ha causato un maggiore traffico sulle autostrade. Dopo il weekend del 29 e 30 agosto, l’ultimo fine settimana dedicato ai rientri sarà quello del 5 e 6 settembre, anche se sicuramente sarà meno intenso rispetto a quello in arrivo.

Per quanto riguarda la circolazione dei mezzi pesanti, questa sarà in vigore da sabato 29 agosto ore 8 alle ore 16 e dalle ore 7 alle ore 22 di domenica 30 agosto. Gli automobilisti possono collegarsi all’app di Autostrade per l’Italia per monitorare il traffico e avere altre notizie di rilievo.

Tratte con maggiore traffico

Come accaduto la scorsa settimana, inoltre, le arterie che saranno maggiormente a rischio file e rallentamenti sono la A1 da Sud verso Nord, la A14 Adriatica ugualmente da Sud verso Nord e le autostrade che dalla Toscana e la Liguria vanno verso le grandi città come Milano, Torino o Bologna. Previsto traffico intenso anche sulla Trieste-Venezia-Torino da Est verso Ovest, sui raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli Venezia Giulia, tutte le direttrici verso Roma, in particolare sul Grande Raccordo Anulare e nella A91 Roma-Fiumicino, la A2 Autostrada del Mediterraneo e A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia. Si consiglia di evitare anche alcuni orari, in particolare la mattina di sabato 29 agosto fino alle ore 12 e il pomeriggio di domenica 30 agosto.

