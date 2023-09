Consumo di droga, ecco le città italiane in cima alla classifica

Noia, trasgressione, insoddisfazione, depressione. Il consumo di droga ha diverse cause scatenanti, ma tutte conducono al medesimo risultato: quello di estraniarsi dalla realtà per ricrearne una nuova, ad hoc con il proprio stato d’animo. Detta così non sembra poi qualcosa di così negativo. Peccato che sia estremamente pericolosa per la salute, oltre al fatto che è associata alla criminalità e quindi si finisce per favorire attività illecite che lo Staro cerca disperatamente di combattere. Ma quali sono le città italiane che ne consumano di più?

Un nuovo studio sugli stupefacenti

I dati ci arrivano dallo studio effettuato dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. La ricerca è stata condotta dal 2020 al 2022 e ha preso in esame tutto lo stivale. Anfetamina, ketamina, cannabis, cocaina e chi più ne ha, più ne metta. La ricerca si basa sull’analisi delle acque di scarico che finiscono nelle fogne. Grazie al sostegno del Dipartimento per le Politiche Antidroga, è stato possibile raccogliere tracce di cocaina, amfetamina, ecstasy, metamfetamina, eroina e cannabis e, perché no, anche nuove sostanze stupefacenti al momento sconosciute. Tali sostanze oggi prendono il nome di NPS, dall’inglese Novel Psychoactive Substances, che tradotto significa nuove sostanze psicoattive. Tale ricerca ha incluso 20 regioni, e per la precisione 33 città sono finite sotto indagine. La metodica prende in esame i residui metabolici delle sostanze stupefacenti nelle acque urbane arrivate ai depuratori.

Gli italiani sembrano non disdegnare proprio nulla, ma dal quadro finale si evince che la droga più utilizzata nel nostro paese è la cannabis e i suoi derivanti. Parliamo quindi di quelle che vengono comunemente definite droghe leggere, da sempre comunque spauracchio della politica (soprattutto quella orientata a destra). A tal proposito, il Governo Meloni proprio in questi giorni ha detto stop anche alla cannabis light, ossia quella che è senza Thc e che in sostanza è come un integratore. L’utilizzo medio di cannabis (quella vera) è di 51 dosi al giorno ogni mille abitanti. Al secondo posto di questa discutibile classifica troviamo invece la cocaina con 11 dosi ogni 1000 abitanti. Un numero effettivamente troppo alto, per quella che è invece a tutti gli effetti una droga pesante.

Consumo di droga, quale città c’è al primo posto?

Non si esce vivi dagli anni 80, cantava Manuel Agnelli degli Afterhours. Molti giovani ci hanno effettivamente lasciato le penne in quel decennio, e l’eroina è stata la piaga che se li è portati nella tomba. Pensavamo che ormai il consumo di questa droga fosse acqua passata, e invece eccola che spunta in terza posizione con tre dosi ogni 1000 abitanti. Sono decisamente più bassi invece i dati relativi ad altre sostanze come metamfetamina, ecstasy e amfetamina, con numeri intorno allo 0,1 per ogni 1000 abitanti. Ad ogni modo, il consumo di cannabis ed eroina è in crescita nel 2022 rispetto all’anno precedente. Ma veniamo finalmente alle città più trasgressive in questo senso.

Ebbene al primo posto per il consumo di ketamina abbiamo Milano, da 6 a 14 mg al giorno ogni mille abitanti, mentre a seguire c’è Bologna. A completare il podio c’è invece Firenze. Per il solo uso della cannabis, invece, ci sono Nuovo e Cagliari, entrambe in Sardegna. A seguire Bologna, Fidenza, Trento e Trieste. Per la cocaina la classifica recita Pescara, Montichiari, Venezia, Fidenza, Roma, Bologna e Merano. Per la metamfetamina invece abbiamo Roma al primo posto.

