Conseguenze economiche per le aziende col blocco di ChatGPT? Cosa succede sul mercato

Si temeva un impatto negativo da parte dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, ma ora si è rovesciata la situazione. Dopo il blocco di ChatGPT quali saranno le conseguenze per le aziende? Molte attività avevano infatti subito adottato le meraviglie del nuovo software, nello specifico la versione aggiornata GPT-4, per migliorare le proprie prestazioni. E ora cosa succede?

Blocco ChatGPT, le conseguenze economiche

La situazione è sempre più controversa e abbiamo provato a capire le ragioni dietro il blocco di ChatGPT ascoltando le varie parti. C’è chi dice che il software è in contraddizione con la privacy, ed è per questo che il Garante ne ha vietato l’accesso ai cittadini italiani, impedendo cioè di inserire i propri dati personali. Da qui la decisione di OpenAI di inibire la piattaforma nel nostro paese, decisione che quindi è arrivata dalla stessa azienda creatrice dell’intelligenza artificiale (ma, del resto, non potevano fare diversamente). La stessa società si è detta disposta a trovare una soluzione con il Garante, e intanto rimborsare coloro che avevano effettuato l’abbonamento a marzo. Ma intanto cosa accade a queste startup che avevano già avviato tale collaborazione e puntavano su questa tecnologia per migliorare le proprie attività professionali?

In realtà, un primo modo per aggirare il problema è quello di utilizzare dei VPN (virtuale private network) che instradano il traffico informatico fuori dai confini nazionali. In questo modo, quindi, sarà possibile continuare a fare domande all’IA ed evitare il blocco di ChatGPT. Un altro modo è quello di appoggiarsi alla precedente versione, ossia GPT-3, la quale non è stata bloccata dal Garante per la Privacy.

Le tecnologia non si ferma

“Il blocco riguarda le interfacce consumer. Le interfacce per sviluppatori di GPT-3 non sono bloccate e sono fornite da Microsoft Azure attraverso server basati in Europa”, spiega Gianluca Maruzzella, amministratore delegato e cofondatore di Indigo.ai.

Il blocco sarà eluso in qualche modo, questo è ormai chiaro. Anche altre startup, come importanti fintech che operano sul nostro territorio, hanno fatto sapere che non fermeranno i loro progetti per questa imposizione del garante. Quindi continueranno ad utilizzare ChatGPT, magari attraverso una VPN, e chiederanno ai propri clienti il permesso per fornire i propri dati, in modo da rispettare quelle che sono le direttive del Paese. Lo stop, per quanto momentaneo, imposto dal Garante è stato recepito quindi con grande diniego da parte delle aziende.

Tutte fanno infatti notare che, anche uno stop di soli 20 giorni, rappresenta tantissimo tempo in questo settore, dove i miglioramenti tecnologici e l’avanzamento del software possono avvenire anche in poche ore. Occhio però alle stelle dall’estero. L’Europa non ha ancora risposto all’appello, ma se anche Berlino dovesse aggiungersi alla decisione di Roma, allora le cose potrebbero cambiare e per OpenAI i problemi potrebbero diventare davvero grossi.