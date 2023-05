Lasciare acceso il condizionatore di casa può far scattare multe salate

L’estate sta arrivando, con tutto ciò che ne comporta. A partire dalle temperature che in certe giornate saranno semplicemente insopportabili, specie per chi lavora dentro casa e non può concedersi nemmeno una pausa. Da qui l’esigenza dell’uso di un condizionatore, che in molti casi può salvare realmente la produttività nelle giornate estive più afose. C’è però una cosa che molti non sanno e che invece si dovrebbe conoscere: non è possibile usare il condizionatore a proprio piacimento, in particolare se si abita dentro un condominio. Il rischio che si corre infatti non è per così dire trascurabile, dal momento che ci sono di mezzo possibili multe salate.

Perché l’utilizzo non corretto del condizionatore può portare a multe salate

I condizionatori sono dispositivi fissi, che in quanto tali vanno installati in precise zone della casa. In caso di installazione interna nessun problema, mentre le cose cambiano quando il condizionatore è montato all’esterno.

In una situazione come questa, che poi è anche la più diffusa, occorre prestare attenzione a non installare il condizionatore in una posizione troppo ravvicinata rispetto alla casa del proprio vicino. Il problema, infatti, è che il condizionatore è un elettrodomestico rumoroso e in quanto tale può arrecare dei danni non indifferenti al proprio vicino di casa.

La questione non è tanto se il vicino di casa è una persona perbene oppure no, quanto invece il livello di rumorosità che il condizionatore raggiunge. Qualora si superi la soglia di 5 decibel durante le ore diurne e di 3 decibel di notte, si può essere segnalati al condominio e incorrere in multe salate. Prima della sanzione, si può essere invitati a spostare il condizionatore da un’altra parte.

Una soluzione a basso costo

Nel caso però si sia impossibilitati a farlo, non rimane che andare incontro a una multa che si aggira attorno ai 200 euro.

Negli ultimi anni il mercato dei condizionatori è molto cambiato. Sempre più spesso, infatti, gli apparecchi tradizionali vengono sostituiti dalla nuova generazione di condizionatori estivi, più simili a una colonna refrigerante da riporre all’interno di una o più stanze della propria casa. I vantaggi che ne derivano sono notevoli, in primis dal punto di vista del consumo di energia, nettamente inferiore rispetto al condizionatore normale. Un altro vantaggio è che il loro costo sia inferiore rispetto ai classici condizionatori, per cui anche a livello di spesa iniziale sono più convenienti.

Dunque, chi abita in un condominio può rischiare multe salate se utilizza in maniera sconsiderata il condizionatore. Ecco perchè, sempre più persone usano quelli portatili che si possono spostare. I condizionatori e i loro limiti sono protagonisti anche delle multe salate in auto, quando lo si accende ad auto spenta.

