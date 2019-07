Concorsi truccati Università di Catania: l’inchiesta e i professori coinvolti

Lo scandalo dei concorsi truccati all’Università di Catania continua a far discutere. Delle ultime ore è la notizia delle dimissioni del rettore Francesco Basile, che ha deciso di lasciare l’incarico, dopo aver inviato una lettera al ministro Bussetti. Il chirurgo era stato coinvolto nell’inchiesta ‘Università bandita’, da cui era emerso che erano stati truccati ben 27 concorsi. Il rettore era stato già sospeso dal Gip insieme al altri 9 docenti dell’Ateneo.

Rettore si dimette

Il ministro Marco Bussetti ha accettato le dimissioni del rettore sottolineando che “È importante che su questa vicenda si faccia chiarezza quanto prima. Sono emerse condotte preoccupanti e vanno accertate anche e soprattutto a tutela del nostro sistema accademico che è di altissimo livello”. Bussetti ha dichiarato che il ministero si costituirà parte civile nel futuro processo e che qualora emergeranno altri concorsi truccati questi saranno annullati.

L’inchiesta

Ma come è nata l’inchiesta che sta facendo tremare il mondo accademico? E’ stata la procura di Catania ad aver scoperto, dopo l’inchiesta condotta dalla Digos chiamata appunto ‘Università bandita’, svolta tra giugno 2016 e marzo 2018, una vera e propria associazione che ha portato alla sospensione del rettore Basile e altri 9 professori ai vertici del dipartimento dell’Università di Catania, tutti accusati di associazione a delinquere, corruzione e turbativa d’asta. Nella pratica venivano messi in atto dei comportamenti studiati appositamente per far vincere i concorsi (si parla finora di 27 selezioni per assegni, borse, dottorati di ricerca, assunzione del personale tecnico-amministrativo, organi statutari dell’Ateneo, assunzione e progressione di carriera dei docenti) a determinati soggetti già individuati. La solita storia insomma. Nessuno spazio per la meritocrazia, a vincere i concorsi erano individui che ancor prima di svolgere le prove sapevano già di essere vincitori, per tutti gli altri solo fatica sprecata.

I membri delle commissioni d’esame, provenienti da altri atenei italiani, inoltre non avrebbero mai detto nulla o interferito sulla decisione preventiva di truccare i concorsi. La procura parla di modalità procedurale definita «para mafiosa» con concorsi e candidati decisi a tavolino in cui a vincere erano i “figli di” o chi aveva conoscenze all’interno dell’Ateneo, nessuna speranza per chi non aveva conoscenze o non voleva sottostare alle modalità operate.

I nomi

Ad essere iscritti nel registro degli indagati sono 66 persone, tra cui 40 professori dell’università di Catania e 20 degli atenei di Bologna, Cagliari, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona. Tra i grandi nomi, come scrive anche Il Fatto Quotidiano, Eugenio Gaudio, rettore de La Sapienza di Roma Marco Montorsi, dell’Humanitas University di Rozzano. Nell’ordinanza del Gip Carlo Cannella era stata disposta la sospensione del rettore Francesco Basile, del pro rettore Giancarlo Magnano di San Lio, dell’ex rettore Giacomo Pignataro, Michela Maria Bernadetta Cavallaro, direttore del Dipartimento di economia dell’università di Catania, Giovanni Gallo, direttore del dipartimento di matematica e informatica dell’Università di Catania, Giovanni Carmelo Monaco, direttore del dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’Università di Catania, Giuseppe Barone, ex direttore del Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università di Catania, Filippo Drago, direttore del Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche dell’Università di Catania, Roberto Pennisi, direttore del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania e Giuseppe Sessa, presidente del coordinamento della facoltà di Medicina dell’Università di Catania. Qui tutti i nomi degli indagati.

