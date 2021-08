Concentrato di pomodoro: sconsigliati 1 su 2, la marca peggiore è quella che non ti aspetti

Il pomodoro in tutte le sue forme è un must della cucina italiana: passata, pelati, concentrato di pomodoro, la dieta mediterranea è un trionfo di rosso. Tuttavia, tra gli scaffali del supermercato, anche questi prodotti apparentemente “appena colti dall’albero” possono nascondere delle insidie alla nostra salute. A rilevarlo è ora la rivista tedesca Öko-Test che si occupa di testare i prodotti presenti nella grande distribuzione.

Tossine della muffa nel concentrato di pomodoro di noti marchi bio

Nel test Öko-Test ha esaminato i prodotti discount e di marca. Il risultato: un concentrato di pomodoro su due testato era contaminato da tossine della muffa.

Il concentrato di pomodoro è un ingrediente importante nella preparazione di piatti come la salsa di pomodoro o il ragù, può essere utilizzato in diversi modi e viene utilizzato principalmente come esaltatore di sapidità. Öko-Test ha analizzato 20 marchi, questi includono prodotti di noti discount come Aldi o Lidl e prodotti biologici. Il risultato mostra, tuttavia, che quasi tutto il concentrato di pomodoro è contaminato da tossine della muffa, compresi i prodotti biologici. Oltre ai funghi della muffa, sono stati scoperti anche pesticidi. Il consiglio, a questo punto è quello di prepararsi da sé il concentrato di pomodoro, il che è anche molto semplice. Oltre ai pomodori maturi, tutto ciò che serve è il sale.

Concentrato di pomodoro: 1 su 2 con pesticidi e tossine della muffa, la marca peggiore è quella che non ti aspetti

Di tutte le marche segnalate, tra bio e dei discount, la maggior parte delle quali presenti sul mercato tedesco, la notizia che ci colpisce di più è che la marca peggiore di concentrato di pomodoro è Cirio, un brand storico della nostra cucina.

Il prodotto di marca Cirio (come si vede nella scheda presente su greenme.it) non solo ha mostrato tracce di dimetomorfo (un fungicida con funzione sistemica usato per il trattamento della muffa), ma ha anche livello non appropriato di ergosterolo.

Quest’ultimo è un indicatore della presenza in lavorazioni di pomodori non più completamente freschi. Il concentrato di pomodoro Cirio è giustamente classificato come “insoddisfacente”.