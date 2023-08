Computer Apple da 223 mila dollari, perché costa così tanto?

Ormai è chiaro che il mondo dell’asta sa entrare nel Guinness dei primati come pochi. Quando si tratta di oggetti che arrivano a cifre folli, allora è in questo settore che bisogna dare uno sguardo per scovare nuovi record. Il computer Apple ha infatti fatto registrare una cifra record, ben 223 mila dollari. Si tratta di un device particolarmente datato, ma perché è arrivato a un prezzo tanto alto? Scopriamolo insieme.

Un’altra asta da record

Non è la prima volta che scopriamo ultimamente aste da record. Pensiamo ad esempio alla Fiat più costosa di cui vi abbiamo già parlato alcuni giorni fa. Stavolta invece ci concentriamo su chi di oggetti di tendenza se ne intende non poco. Quando si parla di Apple si parla infatti di un marchio che come pochi ha cambiato il mondo e lanciato nuovi trend. l’asta in questione è stata battuta da RR Auction e riguarda Apple I del 1976, un computer che per definirlo tale oggi forse è un po’ esagerato. La cifra precisa raggiunta è davvero da record, ben 223.520 dollari, nonostante si tratti di un prodotto a dir poco obsoleto che, come dicevamo, è addirittura definire oggi computer. Viviamo nel mondo dei Mac, e tornare a parlare di questo device che risale al 1976 può sembrare anacronistico.

Quando si tratta di collezionismo, però, sappiamo bene che è proprio il vintage ad andare particolarmente forte. Se poi ci aggiungiamo l’esclusività del prodotto, ecco che il prezzo lievita. Se vi state chiedendo perché questo computer Apple costa così tanto, allora un primo indizio potrebbe esser il fatto che in due anni ne furono prodotti soltanto 200 unità. Il prodotto in questione era venduto senza tarsierà, né case, ossia rilasciato “nudo” come si dice in gergo.

Progettato da Steve Wozniak, è stato prodotto a mano partendo da componenti preassemblate.

Singolare anche il prezzo di vendita dell’epoca, almeno per gli amanti della cabala esoterica: il prodotto infatti costava 666,66 dollari. Benché venisse all’epoca chiamato proprio Apple Computer dagli appassionati, si tratta in realtà di una scheda madre con un processore MOS MCS6502 e una quantità di memoria di appena 8 Kb. Su quest’ultimo aspetto, per capire bene quanto il device in questione sia obsoleto, possiamo fare un paragone con gli smartphone i oggi, i quali hanno una memoria un milione di volte più grande.

Computer Apple del 1976 venduto all’asta

Scommettiamo che molti si stiano ancora chiedendo perché questo oggetto, che definire tecnologico sembra quasi esagerato, costa così tanto. Chi lo acquistava all’epoca quando uscì, doveva poi comprare una tastiera, un monitor e una unità di archiviazione, ma oggi invece che ce ne facciamo, visto che utilizzarlo è praticamente ridicolo? Come già detto, quando si parla di collezionismo, non c’è limite alle follie che gli addetti ai lavori possono mettere in pratica. Del resto, si tratta di uno dei primissimi esemplari creati da Jobs e Wozniak, quindi già questo ne fa lievitare il valore. Il prodotto in questione venne inoltre acquistato nel 1980 da un altro acquirente, ed è rimasto conservato in buone condizioni fino ad oggi. Una grande particolarità però è che è stato venduto insieme a una foto.

La foto in questione infatti ci mostra Steve Wozniak che firma la scheda madre del device stesso nel 2017. Insomma, uno scatto storico che rende il prodotto ancora più interessante ne fa lievitare il valore. Insomma, ora abbiamo le idee più chiare sul perché questo computer Apple sia arrivato a costare tanto. Del resto, non si tratta certo di una novità. Ricordiamo infatti che non più di un mese fa un iPhone del 2007 è stato venduto all’asta per oltre 190 mila euro. Che cosa riescono a fare questi pazzi, pazzi collezionisti. Probabilmente hanno preso le parole di Jobs, quelle dove invitava ad essere affamati e folli, troppo alla lettera.

In sintesi…