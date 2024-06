Per molti italiani è un sogno irrealizzabile, una chimera irraggiungibile. Ma c’è anche una buona fetta di nostri concittadini che invece l’obiettivo di comprare casa lo può raggiungere. Certo, in alcune città diventa impossibile a causa dei costi eccessivi, ed ecco quindi che risulta particolarmente interessante la classifica delle città italiane dove i prezzi sono più bassi. Ecco quindi la classifica con la top 10 dei luoghi con le case in vendita più economiche.

Un sogno ancora a portata di mano?

È ancora possibile comprare casa in Italia? I dati sembrerebbero dirci di sì.

Secondo gli studi e le statistiche raccolte dagli esperti, infatti, servono in media tre anni per acquistare un immobile . L’operazione risulta sicuramente più facile se il prezzo dell’appartamento non è eccessivamente alto. A quanto pare ci sono delle città dove i costi sono particolarmente vantaggiosi in questo senso. Parliamo di un settore in effetti che continua a mutare, con costi degli immobili in continua crescita. Per non parlare poi delle difficoltà per molte famiglie di accedere a un mutuo, vista la precarietà del mondo del lavoro e dei relativi, non sempre adeguati ai ruoli svolti. Insomma, per tante persone l’affittò rimane l’unica soluzione, soprattutto nelle grandi città.

C’è però anche chi decide di trasferirsi altrove, cercando magari una meta in periferia, proprio per ottenere un importante sconto sul costo dell’immobile. Gli esperti di Immobiliare.it hanno stilato una classifica con le 10 località più economiche in tal senso. Vediamo di quali si tratta. Al decimo posto troviamo Enna, cittadina siciliana nota per il suo panorama mozzafiato. E solo la prima di tante città del Sud, che a quanto pare risulta ancora molto più economico rispetto al Nord (anche se non mancano alcune interessanti eccezioni).

Comprare casa, le città più economiche

La classifica si è aperta con Enna, in Sicilia, mentre per il nono posto andiamo ad Agrigento, rimanendo quindi ancora in Sicilia.

In questo caso possiamo menzionare anche qualche dato, visto che gli esperti che hanno stilato la classifica ci dicono che il costo al metro quadro in media per acquistare un appartamento è di 883 euro. Per l’ottavo posto ci spostiamo invece in Calabria, dove a occupare la posizione troviamo Vibo Valentia. Zona perfetta non solo per le vacanze (viste le splendide spiagge), quindi, ma anche per viverci e comprare casa. In media il costo è di 880 euro a metro quadrato. Per il settimo posto si vola al Nord, e precisamente in Piemonte con. Qui i costi sono relativamente bassi, si paga in media 870 euro al metro quadro.

Per la sesta posizione si torna in Sicilia con la città di Trapani. Ancora una splendida località di mare, per un prezzo super conveniente, 865 euro a metro quadro. Quinta posizione per Isernia, in Molise. Chi cerca tranquillità e pace sarà soddisfatto, visto che la città si caratterizza proprio per queste caratteristiche, anche se non è particolarmente isolata, visto che è a non troppi chilometri dalla capitale. Il costo in media è di 863 euro al metro quadro. Quarto posto per Reggio Calabria, dove si può comprare casa a un costo di 849 euro al metro quadro. Ed eccoci al podio, si torna al Nord con Biella, sempre in Piemonte. Il prezzo per un immobile è di soli 741 euro al metro quadro. Al secondo posto invece ancora Sicilia con Ragusa, qui i prezzi sono di 735 euro al metro quadro. Infine, prima posizione conquistata da Caltanissetta, prezzo 732 euro al metro quadro.

I punti salienti…