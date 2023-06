Comprare casa oggi, come fanno i giovani a coltivare questo sogno?

La chiamano Generazione Z e sono i giovani compresi tra i 20 e i 30 anni. Il sogno di questi ragazzi è quello di comprare casa, ma è possibile farlo con la situazione del nostro paese? E se la risposta è affermativa, in che modo riescono a mettere i soldi da parte per procedere all’acquisto? Un’analisi interessante ci svela quelli che sono i progetti e le prospettive dei giovani di oggi.

Il sogno della Generazione Z

E in realtà il sogno di tutte le generazioni quello di comprare casa. Le cose non sono cambiate da questo punto di vista, dato che il campione di 600 giovani intervistato da Gabetti ha dato tale aspirazione tra gli obiettivi del futuro. Il 38% degli intervistati ha infatti confermato che sta pensando di acquistare casa. Sì, ma in che modo? Ormai siamo tutti consapevoli del fatto che la situazione economica del nostro paese è pessima, soprattutto per quanto riguarda il mondo del lavoro. C’è chi addirittura teme che i nostri giovani non potranno godersi la pensione, visto il sistema contributivo che affligge l’Italia.

Come uscire da questa situazione?

Non sta a noi rispondere a questa domanda, speriamo siano i politici a farlo, risolvendo una volta per tutte il problema. Ad ogni modo, lo studio in questione parla chiaro; oltre due terzi degli italiani non vuole una casa in affitto. L’indagine di Gabetti si avvale anche della collaborazione di Toluna, e ha intervistato un campione così composto: lavoratori (41%), studenti (24%) o studenti-lavoratori (18%). Interessante anche il quadro sui social, il quale ci conferma che comunque la tendenza dei più giovani è molto radicata al mondo del web. Dei 600 intervistati ci sono utenti di Instagram (88%), Facebook (73%) e TikTok (72%).

I numeri dello studio

Sicuramente più importante invece il valore relativo alle case attualmente occupate dal campione. I 600 intervistati vivono in casa di proprietà (56%, di cui il 37% dei genitori) o in affitto (il 44% di cui il 17% coi genitori). L’indagine rivela che sognano di comprare casa soprattutto coloro che lavorano o che sono già in una convivenza. Mentre gli altri valutano favorevolmente anche l’affitto. In generale 9 su 10 hanno già provato ad acquistare o affittare una casa. La maggior parte di loro ha provato ad realizzare il suo sogni utilizzando metodi online, oppure affidandosi alle conoscenze di amici e parenti, oppure visionando direttamente la zona di loro interesse. Il 75% dichiara di non essersi mai approcciato con una agenzia immobiliare.

Comprare casa oggi, come fanno i giovani?

Il metodo online rimane quello preferito dalla Generazione Z. App e siti web sono il loro canale preferenziale per avvicinarsi all’acquisto di una casa. Ad ogni modo, il mondo del web offre anche l’opportunità alle agenzie immobiliari di farsi conoscere e proporre le proprie offerte, ma il ruolo dell’agente immobiliare risulta comunque essere un po’ datato oggi. Per questo motivo, i giovani intervistati affermano che preferirebbero che le agenzie immobiliari offrissero i loro servizi direttamente online. Ciò non toglie, però, che poi quando ci sarà da passare ai fatti rimane preferibile la vecchia usanza di vedersi di persona. In questo caso, infatti, lo studio di Gabetti rivela che il il 60% degli intervistati vuole poi avere un confronto vis a vis con l’agente, al fine di completare l’opera senza incertezze.

Riassumendo…