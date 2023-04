Comprare casa in alcune città italiane e’ impossibile: ecco quanti anni di stipendio servono

Il mattone è intoccabile per gli italiani, ma quanti sono i giovani per cui l’acquisto di una casa è una vera e propria chimera? Per le persone fino a una certa età è sempre più difficile comprare casa. Lo sanno bene coloro che sono in affitto da anni, o peggio, sono ancora obbligati a vivere coi genitori perché non hanno soldi per acquistare la casa tanto sognata. I salari sono sempre bassi o non crescono, mentre il valore del mercato immobiliare aumenta. La maggior parte di chi deve acquistare casa ricorre a un mutuo, ma a volte non è facile averlo senza garanzie. Chi ci riesce, in ogni caso, dovrà sborsare una rata mensile per molti anni.

Per comprare casa in alcune città italiane servono anni di stipendio, ecco le più care e quanti anni servono

Secondo una recente indagine di Ener2Crowd, piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico, per acquistare una casa servono fino a 50 anni di stipendio nel caso di Milano, ma non va meglio neanche nelle altre città.

Se nel capoluogo lombardo servono 50,3 anni, a Bolzano ne servono 63,1, a Lucca 512,3 e a Savona 55,6 anni. Praticamente una vita di debiti per avere un tetto di proprietà. Acquistare casa , per molti, rimani un sogno, per altri diventa un’impresa. I tempi, infatti, diventano sempre più lunghi a causa delle basse retribuzioni e il mercato che oscilla di continuo. Ma quanti anni di stipendio servono per comprare casa?

A Firenze, ad esempio, servono 49,3 anni, a Sassari 49,1 anni, a Imperia 48,3 anni, a Grosseto 46,6 anni, a Rimini 44,5 anni, a Roma e Aosta 43, 7 anni. Secondo Niccolò Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd, serve il doppio del tempo rispetto alle precedenti generazioni.

Dati più che raddoppiati rispetto alla generazione precedente

Guardando anche alle città dove comunque si riesce a spendere meno, ci si rende conto che sono tantissimi anni. A Biella, dove i prezzi sono meno cari, servono tipo 60.900 euro per un appartamento medio piccolo ma anche 9,6 anni di stipendio.

Per arrivare a questi risultati, la società ha aggiornato i dati sulle retribuzioni medie degli italiani in 107 città e poi ha calcolato la capacità di risparmio in base a questi dati.

Per quanto riguarda le regioni, invece, quella con i tempi più lunghi è il Trentino-Alto Adige, dove la media arriva a 50 anni. Subito dopo ci sono la Valle d’Aosta con 43,7 anni e la Toscana con 40,7 anni. Tra le regioni dove servono più anni figurano anche Liguria e Lazio, dove occorrono 40,4 e 39,7 anni. La Lombardia è sesta con 33,6 anni dopo la Sardegna con 39,4 anni.

I dati confrontati con il passato non sono confortanti. Infatti, se fino alla fine degli anni ‘70 un operaio con uno stipendio di 50mila lire riusciva ad acquistare casa in 20 anni, ora i tempi sono decisamente raddoppiati.