Volare è ormai il modo più sicuro e veloce per viaggiare e le varie compagnie aeree presenti sul mercato offrono tutte, chi più e chi meno, ottimi servizi e prestazioni performanti in linea con le esigenze del cliente. Ciò non toglie, però, che alcune aziende del settore si dimostrino più efficienti di altre, soprattutto per quanto riguarda l’affidabilità, ossia la precisione nel rispettare gli orari. Arriva quindi lo studio offerto da BestBrokers il quale si è avvalso dei dati di OAG, fornitore globale di statistiche di viaggio con sede nel Regno Unito, per una ricerca in grado di svelarci la classifica di suddette aziende.

Parola d’ordine, la puntualità

Confort e sicurezza dovrebbero essere prerogative basilari per tutte le compagnie aeree. Altro fattore importante è certamente quello relativo alle offerte, visto che i consumatori naturalmente prediligono quelle più economiche, almeno quando si tratta di viaggiatori che non possono permettersi spese folli. Probabilmente i ricchi ereditieri non hanno queste esigenze, ma noi comuni mortali sì. A queste caratteristiche però c’è da aggiungere poi quella della puntualità, caratteristica di certo non di poco conto quando si parla di viaggi. Parliamo di un settore che sta comunque reagendo bene dopo la batosta ricevuta durante il Covid. Ora i numeri ci dicono che la ripresa è chiara e siamo al 92% dei livelli registrati prima della pandemia.

La ricerca effettuata dagli esperti si basa come detto sui dati proposti da OAG e tali dati si riferiscono al 2023. Partiamo quindi subito con i primi numeri che si possono leggere in questo interessante studio riservato alle compagnie aeree più puntuali. La tedesca Eurowings, un’altra filiale di Lufthansa, è la compagnia aerea che ha brillato per puntualità. Sugli oltre 150 mila voli effettuati ha registrato infatti il 92,95% di puntualità. Le statistiche inoltre ci mostrano netti miglioramenti anche per quanto riguarda la sicurezza e il confort offerto ai passeggeri, i quali hanno rilasciato recensioni più positive rispetto al passato.

Compagnie aeree più puntuali, la classifica

Se Eurowings svetta al primo posto, non ci resta che scoprire quali sono le altre posizioni. Al secondo posto abbiamo TUI fly Belgium con l’87,50% di arrivi puntuali, mentre a completare il podio abbiamo la spagnola Iberia con l’84,81%. Se è vero che la compagnia spagnola ha chiuso quindi bene il 2023, è altrettanto vero che il 2024 si è aperto invece abbastanza male. A inizio anno infatti si sono registrati non pochi scioperi da parte dei suoi dipendenti, manifestazioni che hanno comportato la cancellazione di alcuni voli e diversi ritardi. Appena fuori dal podio abbiamo invece la norvegese Widerøe che, visti i problemi registrati quest’anno da Iberia, probabilmente si rifarà a fine 2024.

Se da un lato la classifica premia queste quattro compagnie aeree come le più puntuali, l’altra faccia della medaglia ci svela invece quelle che sono le compagnie peggiori, ossia quelle che registrano il maggior numero di ritardi. E purtroppo, la peggiore di tutti è proprio una italiana, la Air Dolomiti, con una puntualità di solo il 54,44%. Da segnalare anche la scarsa puntualità di aziende economiche come Easyjet e Wizz Air UK. Attenzione però che non è solo una questione di low cost. Anche colossi come British Airways e Lufthansa si posizionano nella classifica riservata alle compagnie aeree meno puntuali del 2023.

I punti salienti…