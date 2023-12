Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, gli italiani si iniziano a interrogare sulle previsioni meteo per Natale e Capodanno, i due giorni clou delle feste in questione. Naturalmente, aspettarsi giornate calde è assolutamente fuori luogo, ma a quanto pare ci attendono temperature particolarmente fredde a causa del gelo in arrivo dalla Russia. Vediamo cosa ci dicono gli esperti.

Le previsioni dei meteorologi

Quest’anno le temperature sono state abbastanza imprevedibili, con un autunno climaticamente moderato e improvvisi picchi che hanno portato poi ad eventi temporaleschi anche molto pericolosi.

La situazione tra Nord e Sud è rimasta altalenante sino ad ora, con temperature generalmente gradevoli, anche sopra i 16 gradi, e improvvisi cali che sono stati caratterizzati da freddo, vento e pioggia. Ora però è tempo di concentrarsi insieme agli italiani sul meteo di Natale, al fine di scoprire se sarà più conveniente starsene a casa, oppure organizzare un’uscita con parenti e amici fuori casa. Il quadro della situazione, come dicevamo, fino ad oggi è stato abbastanza imprevedibile. Ale piogge si sono fatte sempre più intense e frequenti, mentre ora per fortuna stiamo vivendo un periodo di stabilità.

La situazione però sembra destinata a cambiare a partire dal 21 o 22 dicembre. Naturalmente, è ancora presto per avere previsioni meteo precise e affidabili, ma in linea generale le indicazioni presentano un grande freddo in arrivo. L’Italia sarà travolta da una massa d’aria gelida in arrivo da Russia e Scandinavia. Come dicevamo, la data da segnare in calendario è quella del 21 dicembre, anche se il cambiamento climatico potrebbe comunque attardarsi di un po’ e slittare al giorno successivo. Ciò che conta è che comunque questa aria gelida è destinata ad abbattersi sul Mediterraneo nel periodo indicato. Si tratta di una condizione meteorologica che preoccupa soprattutto per la giornata di Capodanno, visto che la notte del 31 saranno come abitudine molti gli italiani a scendere in strada per passare le ultime ore del 2023 all’aperto.

Meteo Natale e Capodanno, cosa ci attende?

Le previsioni non indicano particolari precipitazioni e piogge intense, ma piuttosto un’aria gelida che porterà le temperature in picchiata. Considerando che ora sono oltre la media stagionale, questo sbalzo sarà percepito molto duramente dagli italiani. Si attende un ciclone che interesserà gran parte d’Italia, con prevedibile neve a bassa quota, maltempo e freddo. Scommettiamo che per molti l’arrivo della neve in alcune zone non sarà certo una notizia triste. L’atmosfera natalizia senza dubbio ne guadagna, visto che da sempre nell’immaginario collettivo il Natale è giustamente percepito come un momento da vivere in pieno inverno, magari anche facendo il famoso pupazzo di neve sotto casa.

Ci sono poi regioni che vivono il Natale in maniera più intensa, e quindi anche in questo caso la presenza della neve non farà che agevolare quell’atmosfera sopra citata. Come detto, se per il meno di Natale questo è tutto sommato gradito, per quanto riguarda il Capodanno, invece, potrebbe rivelarsi una bella seccatura. Se è vero che la neve interesserà solo alcune aree del Nord, per quanto riguarda il freddo invece sarà tutto il paese a dover stringere i denti. A Natale, però, solitamente si sta in casa e anche in questo caso quindi il calo delle temperature non dovrebbe rappresentare un problema insormontabile. Discorso diverso invece per il 31 dicembre e l’1 gennaio, dove invece abitualmente gli italiani amano passare queste giornate a casa di altri o addirittura all’aperto. Ad ogni modo, per avere previsioni meteo più affidabili dovremo attendere ancora qualche giorno.

