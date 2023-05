Il passaporto è un tema molto dibattuto negli ultimi mesi. Soprattutto da quando è terminata l’emergenza covid e molte persone hanno ripreso a viaggiare come in passato. Tra il 2020 e il 2022 sono scaduti migliaia di passaporti ma le persone non viaggiavano a causa delle restrizioni e quindi nessuno andava a rinnovarlo. Dallo scorso anno, invece, ma soprattutto dalla seconda parte del 2002, le persone hanno ricominciato a viaggiare e quindi a chiedere il rinnovo del passaporto, ma si sono trovate davanti ad un’amara realtà. I tempi di attesa praticamente triplicati o raddoppiati. Per prendere un appuntamento servono anche 4 o 6 mesi. In alcune città anche 8 mesi di attesa. C’è chi è riuscito a prendere appuntamento a gennaio 2023 per novembre 2023.

Tempi lunghi per il passaporto, ecco come farlo più velocemente

Un problema di cui si è parlato nei mesi scorsi, quando molte persone avevano denunciato le lunghissime attese per fare il passaporto, che ha portato le questure a delle aperture straordinarie e open day.

Nonostante tutto, in molte città italiane la media resta di 3 o 4 mesi per avere un appuntamento. A cui aggiungere anche i tempi di rilascio che sono aumentati. In alcune città si deve aspettare anche due mesi per avere il passaporto una volta portata tutta la documentazione. Le conseguenze sono negative per il settore turismo, che ha segnalato a gennaio e febbraio la cancellazione di tanti viaggi per questo motivo.

Esistono, però, dei trucchi per velocizzare le procedure burocratiche per ottenere il passaporto.

Chi deve partire con urgenza per motivi di salute o lavoro può ottenere il passaporto in tempi più rapidi facendo richiesta specifica durante la prenotazione o inviando una pec.

Come fare velocemente il passaporto: ecco il trucco per prenotarlo prima

Ovviamente, i motivi di urgenza vanno dimostrati ma solitamente si accettano motivi medici, lavorativi, familiari ma anche turistici. Per quanto riguarda quelli turistici, infatti, un modo per ottenerlo prima e velocizzare il processo è mostrare la prenotazione del viaggio. Quindi, con un pizzico di fortuna e se nell’ufficio trovate un addetto non troppo rigido, molto probabilmente mostrando le prenotazioni riuscirete a ottenere il passaporto in tempi rapidi.

Ricordiamo, che per chiedere il passaporto bisogna prima di tutto presentare due foto tessere, la copia della carta di identità e della ricevuta di prenotazione. Ma anche un contributo amministrativo di 73,50 euro e il bollettino postale del pagamento al ministero dell’Economia e delle Finanze di 42,50 euro. Quindi, un altro trucco potrebbe essere quello di preparare tutta la documentazione da portare e collegarsi più volte sul sito della propria Questura durante il giorno per vedere se si libera un posto. A volte, infatti, capita che spuntano date libere nell’immediato. Quindi bisogna essere pronti a presentarsi già il giorno dopo con tutta la documentazione.

Il caos passaporto, rispetto a qualche tempo fa, sembra leggermente superato ma ancora non è del tutto così. In molte città italiane si registrano parecchi rallentamenti. Chi vuole partire questa estate, quindi, se non ha già preso appuntamento i mesi scorsi difficilmente riuscirà ad ottenere in tempo il documento. A meno di non usare qualche trucchetto come portare le prenotazioni già fatte o collegarsi più volte al giorno sul sito delle Questura per cercare di trovare una data libera all’ultimo momento. La speranza è che nei prossimi mesi, qualcosa si muova e per prenotare il passaporto non serviranno più mesi e mesi di attesa.