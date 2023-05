Come diventare ricchi? Te lo dice l’intelligenza artificiale

Capita a tutti, almeno una volta nella vita, di chiedersi come diventare ricchi. Guadagnare molto e avere successo, bisogna ammetterlo, è un po ‘ il desiderio di tanti e anche se rimane spesso un sogno non fa mai male provarci. Per diventare ricchi non solo bisogna lavorare sodo e avere anche un lavoro che permette di guadagnare, ma a volte sono fondamentali investimenti giusti e obiettivi finanziari, che possono aiutare nell’intento. Da quando sta spopolando l’intelligenza artificiale, non è raro che alcune strane domande vengano poste anche a Chat Gpt, il discusso software di intelligenza artificiale che sta letteralmente cambiando il mondo del lavoro.

I consigli di Chat Gpt

È proprio Chat Gpt a dare una risposta esaustiva su come arricchirsi, con alcuni semplici consigli che potrebbero davvero diventare utili. Quindi, come diventare ricchi secondo l’intelligenza artificiale?

Prima di tutto, l’Ai consiglia di puntare sugli investimenti, ma anche diversificare i tipi di investimento, quindi considerare obbligazioni, azioni, fondi comuni e immobili.

Le opportunità sono tante e l’intelligenza artificiale ne suggerisce alcune su cui volgere la propria attenzione.

Uno dei punti chiavi per diventare ricchi, è anche quello di avere degli obiettivi. In sostanza dove si vuole arrivare? Quanti soldi si vogliono guadagnare? Solo dopo aver fatto un piano realistico, è possibile considerare tutte le opportunità di investimento. Addirittura, chat gpt riesce a consigliare persino le strategie di investimento e budgeting.

Tra i punti cardine per diventare ricchi è importante anche avere una mentalità finanziaria e positiva. In parole povere, bisogna avere una mentalità positiva nei confronti del denaro per trovare le migliori opportunità e superare i vari problemi che possono arrivare. L’intelligenza artificiale è in grado di raccontare anche storie di successo ed esempi per la gestione ottimale del denaro e per un miglior approccio.

Per iniziare a capire quanto si vuole diventare ricchi, è fondamentale anche porsi delle domande del tipo: “Quando voglio andare in pensione?”, “Quali acquisti vorrei fare con i soldi guadagnati, comprare una casa più grande? Viaggiare per tutto il mondo? Comprare un’auto di lusso? Cosa vorrei fare una volta in pensione? che tipo di eredità vorrei lasciare ai figli?”

Tra i modi per arricchirsi, secondo l’intelligenza artificiale, c’è anche la conoscenza delle criptovalute, una valida alternativa agli investimenti classici. Ovviamente è fondamentale sapere su quali prove provare puntare, quelle disponibili e via dicendo.

Di recente, si era parlato della storia di Jackson Greathouse Fall, designer e creative director di Beverly Hills, che ha investito 100 dollari e si è trovato con un’attività da 25mila dollari. Tutto ciò grazie all’aiuto dell’Intelligenza Artificiale (IA). Il designer, infatti, avrebbe conversato con Chat Gpt 4, modello linguistico basato sull’intelligenza artificiale progettato da Open AI e con la consulenza dell’Ai, il giovane americano è riuscito a

ad avviare una nuova azienda partendo da 100 dollari di investimento. Riuscendo quindi a creare un’attività da 25mila dollari.

