Come diventare ricchi e avere successo: i 10 segreti che devi conoscere

Vuoi diventare ricco e avere successo ma non sai come fare? Negli anni Novanta la risposta sarebbe arrivata probabilmente da un buon libro o un seminario. Fino a poco tempo fa, invece, avresti potuto interpellare il motore di ricerca Google. Ora c’è un’alternativa in più, rappresentata da ChatGPT, il modello di intelligenza artificiale generativa pronto a rivoluzionare il paradigma della ricerca online. Noi oggi vogliamo però offrirvi un altro punto di vista: quello di Sam Altman, il fondatore di ChatGPT.

Il decalogo di Sam Altman per diventare ricchi e avere successo

Ecco le suee avere successo nella società moderna secondo Altman e riportate di recente.

Esagera con l’autostima – L’autostima è importantissima. Le persone di maggiore successo credono in se stesse fino alla delusione.

Lavora duro e non crollare – Solo le persone che lavorano duramente ottengono risultati estremi. E per evitare la sindrome da burnout occorre circondarsi di persone che ti piacciono.

Non puntare allo stipendio – La ricchezza non è il frutto di stipendi elevati ma di possedere cose che aumentano di valore rapidamente, come ad esempio un’azienda o una proprietà immobiliare.

Trova la giusta motivazione – Non bisogna agire per impressionare gli altri, ma occorre trovare le motivazioni dentro di sé. Nel primo caso, il giudizio esterno impedisce di fare qualcosa di realmente innovativo.

Cerca l’idea giusta – Avere delle buone idee è per un imprenditore la qualità più importante. Per avere le idee giuste è importante frequentare persone ottimiste, con una visione sul futuro senza paletti.

Guarda al futuro – Bisogna riconoscere che le idee migliori sono fragili e radicali allo stesso tempo. Ancora più importante è proiettarsi venti anni in avanti e avere sempre fiducia in se stessi.

Riconosci i segnali – Capire i segnali è importante.

Uno dei più importanti riguarda un piccolo ma significativo test: se si riesce a spiegare perché la genta pensa che la tua idea sia una cattiva idea, mentre tu pensi sia buona, è il segnale che sei sulla strada giusta.

Sii produttivo – La produttività si basa su tre pilastri importanti: portare a termine le cose importanti, non perdere tempo in cose stupide e fare molte liste. Sono importanti soprattutto quest’ultime: si dovrebbero avere degli elenchi con ciò che si vuole realizzare ogni anno, mese e giorno.

Compra un materasso – Per essere produttivi il sonno è il fattore fisico più importante. Vale la pena acquistare un ottimo materasso, nonché investire un piccolo budget per un dispositivo che aiuti a monitorare la qualità del sonno. Fa inoltre una differenza importante anche il mangiare poco prima di andare a dormire.

Pensa alla famiglia – La produttività è importante, ma lo sono anche la famiglia, gli amici, le cose che più si amano e quelle che riescono a liberare la testa.

Chiedersi come diventare ricchi è lecito, ma è importante anche mettere in pratica alcuni consigli che magari non faranno diventare un paperone ma forse daranno una mano.

