Codice della strada: anche un peluche in auto fa rischiare la multa, ecco perché

La sicurezza stradale e il rispetto del Codice della Strada è sempre importante, anzi la possiamo definire fondamentale quando si guida l’auto. A volte si possono incorrere in multe salate anche a causa di ostacoli apparentemente innocui e non di rado l’automobilista non ne è nemmeno a conoscenza. Ogni tanto, ad esempio, si torna a parlare della multa se teniamo acceso il condizionatore in auto con la macchina ferma. Un gesto che molti guidatori compiono giornalmente e senza sapere, a volte, che è vietato. Allo stesso modo, un peluche potrebbe interferire con la visuale dell’auto e quindi portare a delle multe.

Attenti agli oggetti posizionati nello specchietto

Le norme del Codice della Strada sono tante e non sempre gli automobilisti le conoscono tutte o se le ricordano. L’obiettivo è sempre quello di garantire la sicurezza stradale e l’incolumità delle persone. Ad esempio, per non prendere una sanzione anche piuttosto salata, molti guidatori dovrebbero sapere che è vietato tenere appesi negli specchietti peluche, ciondoli o deodoranti. Insomma tutti oggetti potenzialmente fastidiosi che superano una certa misura e quindi potrebbero dare fastidio. Infatti, questi oggetti, potrebbero limitare la visibilità ma anche mettere in pericolo la sicurezza degli automobilisti. In base alle regole del Codice della Strada, infatti, gli oggetti che si possano tenere in auto e posizionati nello specchietto per abbellirla come peluche, ciondoli o profumazioni non devono superare i 40 mm.

In ogni caso non devono essere posizionati nello specchietto retrovisore. Le regole, infatti, parlano chiaro. Gli orti non devono essere posizionati in modo da cadere rendendo più difficile la libertà di movimento. Chi trasgredisce rischia una multa da 87 a 345 euro. Basta davvero poco per evitare le multe.

E’ fondamentale conoscere tutte le norme del codice della strada

Prima di tutto non posizionare questi oggetti nello specchietto retrovisore e poi rispettare la grandezza. Va anche detto che è fondamentale evitare di attaccare adesivi sul parabrezza o sui finestrini laterali, così come ricordarsi di rispettare le misure degli oggetti.

Di recente, si era parlato anche del rischio di multe e pene severe per chi volendo evitare le sanzioni si inventava dei trucchi bizzarri. Alcuni automobilisti, infatti, per non pagare la multa presa con l’autovelox hanno cercato di coprire la targa con delle vernici o del nastro adesivo, o addirittura di cambiare le lettere con delle targhette. Non solo questo sistema è illegale ma chi viene scoperto rischia pene severe. In più, ormai le telecamere autovelox sono perfezionate al massimo e basta anche una lettera per riconoscere il trasgressore. Detto ciò, a volte è fondamentale conoscere tutte le norme del codice della strada per evitare problemi di sorta e l’esperienza insegna che cercare scorciatoie non serve, anzi diventa poco produttivo.

Quando si guida l’auto, è fondamentale fare attenzione a tutte le norme stradali, infatti basta poco per incappare in una sanzione. Ad esempio, come abbiamo visto, anche un peluche se troppo grande e posizionato nello specchietto, potrebbe diventare la causa di una multa salata. Sono tutte norme a cui fare attenzione, un po ‘ come la famosa multa per se si tiene acceso il condizionatore in auto con il veicolo fermo. Un problema che nasce soprattutto in estate e che fa rischiare chi lo fa .

