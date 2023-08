Cocktail più bevuto in estate, al primo posto c’è lui, ecco come prepararlo

Bere in estate non è facile, quando si parla di cocktail. il caldo terribile di questi mesi rende difficile darsi all’alcol, in quanto tale sostanza aumenta ulteriormente la nostra sofferenza provocata dal caldo. Quando si parla di drink più brutti nella calda stagione però c’è ormai da anni un trionfatore assoluto. Di chi stiamo parlando? Ma naturalmente dello Sptritz. Scopriamo come prepararlo.

Drink più beviti in estate

Il gran caldo di questi mesi rende davvero ostico sorseggiare qualcosa che sia diverso da acqua fresca. Anche le bibite gassate e zuccherose spesso hanno l’effetto di rifocillarci solo per pochi secondi, per poi farci piombare in un’arsura peggiore di prima. Questo perché gli zuccheri in esse contenuti aumentano appunto la nostra sete. Quando si parla di alcol poi, peggio che andar di notte. L’alcol brucia i sali minerali nel nostro organismo e fa aumentare il senso di arsura. Ciò non toglie che sorseggiare un buon cocktail magari dalla digradazione alcolica non troppo elevata, può essere estremamente piacevole, magari all’aria aperta o con il condizionatore a palla.

Margarita

Cosmopolitan cocktail

Garden of Russia

Daiquiri

Martini Cocktail

Negroni

Mojito

Mai-Tai

Tequila Sunrise

Pina Colada

Del resto i temerari non mancano mai. Ma quali sono i cocktail più amati d’estate? Ecco la classifica:

Questi i magnifici 10 cocktail più gettonati durante questo caldo estremo. Manca però all’appello il numero uno, lo Spritz. Come prepararne uno davvero buono senza spendere troppo?

Cocktail più amato d’estate, ecco lo Spritz

Bere nei locali può essere molto dispendioso in termini economici, soprattutto se si ha l’intenzione di farsi una scorpacciata di cocktail.

Ecco allora che imparare a prepararne uno a casa con i giusti ingredienti può essere molto conveniente. Si tratta di un drink tipico del Nord Italia che ormai però viene consumato in tutta Italia e anche oltre i confini. In realtà però le sue origini sono austriache. I soldati asburgici in Veneto nell’800 allungavano i vini settentrionali con una spruzzata di acqua frizzante per renderli meno pesanti. Il nome di questo cocktail infatti deriva proprio dal verbo tedesco, che significa appunto spruzzare. Ma ora entriamo nel vivo e scopriamo come si prepara.

Si tratta di un cocktail di facile preparazione (circa 5 minuti per prepararlo) e dal costo medio. Gli ingredienti sono Aperol, Prosecco, Soda e arancia. Bisogna innanzitutto lavar e affettare queste ultime. Dopodiché, dopo aver preparato il ghiaccio, versare l’Aperol coprendo per due quinti il bicchiere, mentre i restanti tre quinti di Prosecco. Agitare in shacker il tutto con ghiaccio per pochi secondi. Versare il tutto in un bicchiere e aggiungere due strozzate di Soda e uno spicchio di arancia. Ecco il cocktail preferito dell’estate, lo Spritz preparato in pochissimi minuti e buonissimo da gustare. Gli esperti comunque confermano che l’estate no è affatto il periodo dell’anno in cui beviamo di meno, nonostante il caldo. Di recente sulla questione è intervenuto anche Mattia Pastori, Mixology Expert e founder di Nonsolococktails, il quale ha affermato:

“Grazie alla sua dimensione conviviale sempre più ricercata dai clienti – in circostanze casual dining negli hotel ad esempio – e anche grazie alla brezza di novità a tema mixology dedicate a questo intramontabile rituale che arriveranno sulle drink list”.

A quanto pare i numeri gli stanno dando ampiamente ragione.

