Eccola un’altra classifica che sicuramente farà piacere agli italiani. Ci arriva da World’s 50 Best Bars 2023, il quale ci ha svelato i migliori cocktail bar del mondo. In classifica ci sono anche ben 6 italiani. Scopriamo insieme di quali si tratta e quali sono invece gli esercenti che si sono aggiudicati le altre posizioni di rilievo.

L’arte di fare buoni drink

Offrire buoni drink è sicuramente una cosa molto importante per un cocktail bar, e in questo è necessario, oltre ad avere gli ingredienti giusti, anche offrire un servizio professionale da parte dei barman.

Ilsi è adoperata per scoprire quali sono i migliori nel mondo. La bella notizia è che ci sono anche alcuni italiani. Si tratta di un riconoscimento che ci fa certamente piacere, soprattutto se associato a un’altra ricerca effettuata di recente, la quale ci mette al primo posto tra le mete preferite per il turismo green. In questo caso però parliamo di cocktail e drink , materia sicuramente interessanti anche per coloro che vogliono scoprire quali sono le tendenze del momento. Andiamo subito a scoprire quali sono le migliori posizioni. Al primo posto si staglia in alto il, mentre il Double Chicken Please di New York è secondo e l’Handshake Speakeasy di Città del Messico completa i podio.

Per quanto invece riguarda i cocktail bar italiani, la rappresentanza è ricca, visto che ci sono ben 6 posti in classifica. Parliamo di Drink Kong a Roma, 1930 a Milano, L’Antiquario a Napoli e Locale Firenze. Le altre due posizioni sono occupate da due new entry, ossia Freni e Frizioni di Roma. La nostra capitale infatti vanta ben due locali per l’occasione. L’evento che ha premiato i cocktail bar migliori al mondo stavolta si è tenuto in Asia, precisamente a Singapore, lasciando per la prima volta location europee.

“Quando abbiamo lanciato World’s 50 Best Bars, la nostra intenzione era quella di mettere in luce le destinazioni imperdibili per gli amanti dei cocktail”.

Cocktail bar, ecco i migliori

Ecco le parole di William Drew, il director of content, a riguardo:

Eccoci dunque di fronte a quella che è la classifica completa dedicata ai migliori cocktail bar del mondo. Ancora una volta il nostro paese si difende bene, anche se la prima italiana a posizionarsi non è proprio messa benissimo in classifica, visto che è solo 21esima. Magari per la prossima edizione dell’evento potremo scalare qualche posizione. Lo speriamo.

Sips – Barcellona

Double Chicken Please – New York

Handshake Speakeasy – Città del Messico

Paradiso – Barcellona

Connaught Bar – Londra

Little Red Door – Parigi

Licorería Limantour – Città del Messico

Tayēr + Elementary – Londra

Alquímico – Cartagena

Himkok – Oslo

Tres Monos – Buenos Aires

Line – Atene

BKK Social Club – Bangkok

Jigger & Pony – Singapore

Maybe Sammy – Sydney

Salmon Guru – Madrid

Overstory – New York

Zest – Seoul

Mahaniyom Cocktail Bar – Bangkok

Coa – Hong Kong

Drink Kong – Roma

Hanky Panky – Città del Messico

Caretaker’s Cottage – Melbourne

Café La Trova – Miami

Baba au Rum – Atene

CoChinChina – Buenos Aires

Katana Kitten – New York

Satan’s Whiskers – Londra

Wax On – Berlino

Florería Atlántico – Buenos Aires

Röda Huset – Stoccolma

Sago House – Singapore

Freni e Frizioni – Roma

Argo – Hong Kong

A Bar with Shapes for a Name – Londra

The SG Club – Tokyo

Bar Benfiddich – Tokyo

The Cambridge Public House – Parigi

Panda & Sons – Edimburgo

Mimi Kakushi – Dubai

Scarfes Bar – Londra

1930 – Milano

Carnaval – Lima

L’Antiquario – Napoli

Baltra Bar – Città del Messico

Locale Firenze – Firenze

The Clumsies – Atene

Atlas – Singapore

Jewel of the South – New Orleans

Galaxy Bar – Dubai

