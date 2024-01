Interessante studio effettuato da Football Benchmark, il quale ha preso in esame i club vincenti del 2023, ossia quelli che hanno vinto il loro rispettivo campionato tra gli otto Paesi più importanti d’Europa. Quali sono i più ricchi? Scopriamo quali son le squadre che hanno ottenuto i guadagni più alti lo scorso anno. Ecco la classifica.

I migliori d’Europa

Si fa davvero interessante lo studio offerto dagli esperti di Football Benchmark. L’analisi mette a confronto le entrate e le uscite dei club che si sono laureati campioni nei rispettivi campionati.

Lo scudetto della Serie A è andato al Napoli, che lo ha vinto dopo ben 33 anni di attesa. La Premier League è invece andata al Manchester City con una stagione da incorniciare, visto che gli uomini di Guardiola sono riusciti a vincere anche la Champions League, il più importante torneo per club. Il triplate è stato poi servito con la conquista anche della FA Cup. In Spagna il Barcellona si è laureato campione della Liga. In Germania il Bayern di Monaco ha conquistato nuovamente la Bundesliga, mentre in Franca è stata a trionfare ancora una volta il Paris St Germain. In Olanda ha trionfato il Feyenoord mentre i successi in Portogallo del Benfica e in Turchia del Galatasaray completano il quadro deglieuropei.

Andando quindi a confrontare le spese e gli utili di queste società, si ottiene la seguente classifica.

Galatasaray

Feyenoord

Benfica

Napoli

Bayern Munich

Barcellona

Paris St Germain

Manchester City

Classifica club vincenti più ricchi

Dopo aver visto le squadre con più tifosi, ecco un altro dato interessante, quello economico. Come detto a occupare l’ottavo posto c’è il Galatasaray, la squadra turca lo scorso anno ha registrato un utile di 91 milioni di euro. In settima posizione troviamo il Feyenoord arrivando a guadagnare 99 milioni di euro. Il Benfica si posizione invece al sesto posto.

Il club portoghese ha registrato ben 196 milioni di euro di entrate lo scorso anno. Alla quinta posizione troviamo invece la nostra squadra italiana, il Napoli, fresco di scudetto sul petto. I ricavi operativi in questo caso arrivano a 275 milioni di euro. A quanto pare non sono bastati a De Laurentiis per costruire una squadra capace di sapersi confermare nel campionato attuale, visto che al momento il club partenopeo è tra i più deludenti, data la bassa posizione che occupa in classifica nel nostro campionato 2023/24.

Siamo tra le posizioni più alte e ci troviamo ora al cospetto di vere e proprie big. Al quarto posto troviamo infatti il Bayern di Monaco. Spropositati i ricavi rispetto alle altre fin qui viste. Nel 2023 ha infatti registrato un utile di ben 707 milioni di euro. Eccoci giunti sul podio. Il gradino più basso è occupato da Barcellona che ha registrato un utile di 800 milioni di euro tondi tondi lo scorso anno. Seconda posizione per il Paris St Germain. In questo casi i guadagni complessivi ammontano a 802 milioni di euro. La regina incontrastata e quindi club vincente più ricco dello scorso anno è invece il Manchester City (il quale come detto ha potuto contare anche sugli incassi del triplete, in particolare della Champions vinta. 826 milioni di euro guadagnati in totale. Ovviamente fuori da questa classifica il Real Madrid, che però rimane la più ricca con 830 di ricavi milioni stimati.

I punti chiave…