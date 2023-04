Classifica musei più visitati al mondo secondo The Art NewsPaper

Vi siete mai chiesti quali sono i musei più visitati al mondo? Dopo la pandemia, l’arte è tornata a essere ammirata e lo scorso anno le visite nei primi cento musei d’arte al mondo sono state circa 141 milioni. Una cifra da record. Ma quali sono i motivi che oggi più di ieri spingono a visitare tali luoghi? Sicuramente la prima ragione è che vedere qualcosa di bello fa stare meglio. In tempi di crisi economica come quello che stiamo vivendo, trascorrere qualche ora nei musei aiuta a eliminare stress.

Per molti, invece, recarsi in queste gallerie significa confrontarsi con gli altri e diventare parte di una comunità. Sono sempre più i musei nel mondo, infatti, che svolgono incontri di arte, presentazione di libri o corsi di sviluppo professionale. Per scoprire quali sono le iniziative messe a punto basta semplicemente visitare il sito internet del museo o la rispettiva pagina.

Ecco la top 10

Tra i musei più visitati al mondo (classifica 2022) secondo The Art Newspaper al primo posto, c’è ancora una volta, il Louvre di Parigi che lo scorso anno ha attirato 7.726.

300 visitatori. Si tratta del più grande museo al mondo per superficie espositiva e presenta una collezione di circa 40 mila oggetti e opere che riguardano ogni forma di arte che abbraccia diversi millenni di storia. Tra i capolavori presenti ci sono “La Gioconda” e “La Vergine delle Rocce” di Leonardo Da Vinci nonché la statua di Amore e Psiche del Canova e “La libertà che guida il popolo” di Delacroix.

In seconda posizione ci sono i Musei Vaticani di Città del Vaticano con 5.080.866 visitatori. Essi si trovano dentro la Città del Vaticano che è lo stato più piccolo del mondo che va visitato almeno una volta nella vita.

La Cappella Sistina, i musei, i giardini e la basilica di San Pietro sono di una bellezza che non ha eguali. Ogni angolo, comunque, è ricco di storia e di arte.

Con 4.097.253 sul gradino più basso del podio c’è il British Museum di Londra che vanta anche un altro primato. È, infatti, il primo museo pubblico nazionale del mondo, fu inaugurato nel 1753. Va visitato perché consta di una straordinaria collezione di manufatti che risale a migliaia di anni fa e che proviene da tutto il mondo. La stele di Rosetta, grazie alla quale è stato possibile decodificare i geroglifici egiziani, si trova qui.

Gli altri formidabili 7

Al quarto posto nella classifica dei musei più visitati al mondo c’è la Tate Modern sempre a Londra con 3.883.160. Si tratta di una galleria di arte moderna situata sulla riva Sud del Tamigi. Seguono il museo nazionale della Corea che si trova a Seoul con 3.411.381 e il d’Orsay a Parigi con 3.270.182 visitatori. Quest’ultimo si trova all’interno di una vecchia stazione ferroviaria e ospita molti capolavori dell’impressionismo di pittori del calibro di Monet, Renoir, Cezanne e Degas.

Con 3.256.433 visitatori al settimo posto c’è la Galleria nazionale d’arte a Washington, DC. Essa ospita circa 141 mila dipinti, stampe, arti decorative, sculture e nuovi media. Negli Stati Uniti d’America c’è anche il Metropolitan Museum of Art a New York che si piazza all’ottavo posto con 3.270.182 visitatori mentre il Centre Pompidou a Parigi si piazza al nono posto. L’anno scorso i visitatori sono stati, infatti, 3.009.570 e il segreto di tanti ingressi è la più importante collezione di arte moderna e contemporanea d’Europa.

Si possono ammirare quadri di Picasso, Dalì, Magritte, Chagall per citarne solo alcuni. La top dieci dei musei più visitati al mondo si chiude con un altro gioiellino che è il museo russo di San Pietroburgo con 2.812.913 visitatori.

