Classifica migliori creme antirughe secondo il test di Altroconsumo

Quali sono le migliori creme antirughe per donne? A dirlo un recente test di Altroconsumo che si è occupato proprio di analizzare le migliori marche, considerando alcuni parametri come rapporto qualità-prezzo ed efficacia.

Le creme antirughe sono prodotti molto usati dalle donne, rispetto a quelle idratanti, infatti, contengono acido ialuronico e sostanze antiossidanti e promettono risultati sulle rughe. Ovviamente non tutte sono uguali e tra quelle in commercio non è facile scegliere viste le numeroso opportunità offerte dal mercato.

Le tre migliori creme antirughe secondo il test di Altroconsumo

Per quanto riguarda le migliori creme antirughe testate da Altroconsumo, come ogni test svolto dalla nota rivista, il punteggio massimo è di 100 mentre tra le creme analizzate quella risultata migliore con il punteggio più alto ha ottenuto 65. Si tratta della crema Clarins Multiactive Jour, venduta a 52 euro a confezione. Questo prodotto ha ottenuto buoni risultati nelle prove di laboratorio sia per quanto riguarda l’efficacia, sia in merito alla capacità idratante.

Al secondo posto nel test delle migliori creme antirughe secondo Altroconsumo si piazza la crema Garnier Biocrema antirughe venduta a 9,92 euro a confezione. Con il punteggio di 63 su 100 questa crema si conferma come il miglior acquisto e ha ottenuto buoni risultati sia per la consistenza, che per l’applicazione, l’assorbimento e l’efficacia. Sul podio anche la crema Eucerin Hyaluron Filler Antietà, venduta ad un prezzo di 28,23 euro a confezione e con il punteggio di 54, che significa prodotto discreto. Questa crema ha infatti ottenuto tre stelline sia per l’efficacia che per altri parametri come capacità assorbente, consistenza etc.

Altre creme in classifica

In tutto il test ha analizzato 12 creme ma le altre 9 hanno ottenuto un punteggio da 49 in giù: troviamo anche l’Oreal Revitalift trattamento giorno extra rassodante, Nivea Q10 Power antirughe, che ha ottenuto un punteggio di 45 e Biotherm Blue Therapy Accelerated con 44 punti su 100.

