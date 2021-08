Classifica miglior miele da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo

Qual è il miglior miele da acquistare al supermercato? Ebbene Altroconsumo ha stilato una classifica testando 22 marche di miele (presente anche nei discount) e valutando diversi aspetti come l’etichetta o la freschezza del prodotto. Ecco maggiori dettagli in merito.

Miele migliore da acquistare: ecco i parametri presi in considerazione da Altroconsumo

Ogni italiano consuma in media annualmente circa 500 grammi di miele e per questo Altroconsumo ne ha testato 22 marche stilando una classifica. Per ogni miele, come detto, si è testata l’etichetta controllando che tutte le informazioni obbligatorie per legge fossero riportate. In più la presenza o meno dei residui antibiotici. Inoltre la conservabilità analizzando la quantità d’acqua e la freschezza mediante due parametri. Parliamo dell’idrossimetilfurfurale (HMF) ovvero sostanza non tossica che si forma per la degradazione degli zuccheri e dell’enzima diastasi/ invertasi che possono degradarsi per l’invecchiamento o per trattamenti termici. Inoltre la presenza di impurità come terra, schegge di legno e tanto altro. I campioni, poi, sono stati sottoposti ad una giuria di esperti. Infine il test ha valutato anche l’autenticità del miele verificando se ci fosse eventuale presenza di zuccheri aggiunti.

Ecco la classifica del miglior miele secondo Altroconsumo

Esaminando i vari fattori su indicati, Altronconsumo ha stilato una classifica del miglior miele acquistabile al supermercato ma anche al discount.

Al primo posto risulta quindi esserci il miele italiano Vis (miele millefiori Valtellina) con 84 punti. Risulta essere il prodotto migliore ma non quello migliore per qualità/prezzo. C’è poi il miele Esselunga Top con 79 punti, apprezzato soprattutto per la consistenza e la conservabilità seguito dal miele millefiori Carrefour (73 punti). È quest’ultimo quello considerato come miglior acquisto per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. C’è però da dire che questo miele non è tutto italiano ma viene anche dall’Ungheria. A 71 punti, infine, troviamo il miele millefiori italiano Manusol (MD) premiato in particolar modo per la conservabilità e la prova d’assaggio. Tra i migliori ci sono poi due prodotti da discount. Parliamo del Dolciando Eurospin e del Maribel Lidl.

