Classifica delle cattedrali più popolari d’Italia in base al numero delle recensioni su Google, dove si paga per entrare?

L’Italia è un paese ricco di storia, arte e cultura e le sue cattedrali rappresentano testimonianze straordinarie di queste ricchezze. Viaggiare per visitare le cattedrali più popolari d’Italia non è solo un’esperienza spirituale ma anche un’affascinante immersione nella storia dell’architettura e della religione. Ma perché queste cattedrali sono così ambite e visitate? Ebbene, molte rientrano nella lista Patrimonio dell’Unesco e Musement, la piattaforma che permette di prenotare più di 55.000 esperienze di viaggio, ha stilato una classifica di esse in base al numero di recensioni ricevute su Google.

I monumenti italiani tra i più belli del mondo

Le cattedrali e le chiese italiane sono tra i monumenti più belli del mondo. Essi non sono solo dei luoghi di culto ma anche di grande importanza culturale e architettonica. Proprio per questo Musement ha stilato una classifica dopo averne analizzate più di trecento in tutta la penisola.

In sesta posizione con 21.685 recensioni, troviamo il Duomo di Monreale che è patrimonio dell’Umanità. Per accedervi si paga un biglietto di ingresso che è di 13 euro (intero). Esso comprende l’ingresso al chiostro di Santa Maria Nuova, al Duomo, alla Cappella Roano, alle Terrazze, alle sale espositive e al Museo diocesano.

Al quinto posto c’è invece la Basilica di San Giovanni in Laterano con 23.468 recensioni. Per visitare tale luogo non si paga nulla tranne che un prezzo simbolico per il chiostro che è di 2 euro.

Con 35.647 recensioni troviamo, infine, la Cattedrale di Palermo che dal 2015 fa parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. La sua costruzione risale al 1185 e le diverse civiltà che si sono succedute nel corso del tempo ne hanno lasciato segni evidenti. Sul sito ufficiale di tale monumento si legge che l’interno è strutturato in due aeree: una a libero ingresso e l’altra “monumentale” ad accesso con ticket. Per il Museo Diocesano + Complesso Monumentale della Cattedrale + Tetti si pagano 15 euro.

Classifica delle cattedrali più popolari d’Italia in base al numero delle recensioni su Google, dove si paga per entrare?

Se tra le 5 chiese più belle del mondo da visitare almeno una volta nella vita c’è il Duomo di Milano, tra le cattedrali più popolari d’Italia ai primi tre posti quali figurano? Ebbene al primo posto c’è proprio il Duomo di Milano con 137.757 recensioni. Piace molto grazie ai diversi stili architettonici che mescolano elementi del gotico internazionale con tradizione lombarda. Sul sito ufficiale del monumento si legge che per visitare Duomo, Terrazzo, Museo e Scale si pagheranno 16 euro.

In seconda posizione con 87.719 recensioni c’è la Cattedrale di Santa Maria del Fiore che ha un primato: possiede la torre muraria più grande del mondo. Ricordiamo poi tra gli altri pregi il Campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni. L’ingresso alla sola cattedrale di Santa Maria del Fiore è gratuito.

Chiude in terza posizione il Duomo di Siena con 23.509 recensioni che è uno degli esempi più importanti di cattedrale romano-gotica in Italia. Ad essa parteciparono personaggi del calibro di Michelangelo, Donatello e Bernini. Il prezzo per visitare il complesso monumentale del Duomo con audio guida sul proprio smartphone più pavimento coperto è di 7 euro.

