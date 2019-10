Classifica delle 10 città più vivibili e la lista nera

La Economist Intelligence Unit, che è l’unità di analisi e ricerca associata al settimanale “The Economist”, ha stilato una classifica delle città più vivibili del mondo in base alla criminalità, alla rete dei trasporti, alla sanità, alla politica, all’economia, al livello di vita e alla rete dei trasporti.

Le 10 città più vivibili

Vienna è la città più vivibile del mondo con un punteggio di 99,1 punti mentre Melbourne scende al secondo gradino del podio dopo il primo posto di tanti anni con un punteggio pari a 98,4. Al terzo posto, infine, troviamo la bella Sidney con un punteggio pari a 98,1. Nella top ten non compare alcuna città italiana mentre l’altra europea nella top ten è Copenaghen. Parigi perde addirittura sei posti per cui scende fino al 26° posto ed il motivo si crede siano le proteste dei gilet gialli.

Al quarto posto troviamo Osaka. Ci sono poi Calgary, Vancouver, Toronto, Tokyo, Copenaghen, Adelaide. Londra si piazza invece al 48° posto mentre New York al 58° posto e ciò a causa del rischio terrorismo e criminalità nonché per le infrastrutture che sono sovraccariche.

La lista nera e gli indicatori utilizzati per la classifica

Secondo l’Economist le dieci città meno vivibili del mondo sono Damasco in Siria, Lagos in Nigeria e Dacca in Bangladesh. Ci sono poi Tripoli in Libia, Karachi in Pakistan, Port Moresby in Papua Nuova Guinea, Harare in Zimbabwe, Douala in Camerun, Algeri in Algeria ed infine Caracas in Venezuela.

Ma come viene stilata la classifica dell’Economist? Ebbene ogni anno vengono valutate 140 città su una scala di 100 punti. Questi ultimi si basano su diversi fattori come la stabilità economica, la sanità, l’istruzione, i trasporti, il livello di vita, la politica e la criminalità. Quest’anno, poi, è stato aggiunto un nuovo importante parametro. Parliamo del cambiamento climatico e degli effetti che esso ha sulla qualità della vita. Ad esempio, Il Cairo e Nuova Delhi hanno avuto una sanzione per la qualità non buona dell’aria, per un rifornimento dell’acqua non sufficiente e per delle temperature medie non buone.

