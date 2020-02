Classifica dei musei e dei parchi più visitati in Italia nel 2019

È stato diramata la classifica dei musei e dei parchi più visitati in Italia ed il Colosseo vince su tutti con oltre 7,5 milioni di visitatori. Dario Franceschini, il ministro dei Beni Culturali, è felicissimo delle visite del 2019 in quanto comunica che sono dei risultati davvero sorprendenti. Spiega poi che adesso si dovrà andare avanti con il percorso di innovazione. Dalla classifica 2019 emerge anche una crescita significativa dei musei napoletani tra cui svetta quello di Capodimonte con circa 253 mila visite entrando di fatto nella top 30 e scavalcando ben quattro posizioni.

La classifica dei musei e dei parchi più visitati del 2019

Nel complesso, comunque, nei primi trenta musei e parchi archeologici nel 2019 si sono registrate più di 30 milioni di visite con 700 mila unità in più rispetto all’anno antecedente con un incremento, quindi, del 2,4%.

Sul sito del Ministero dei Beni Culturali c’è la top 30 dei parchi archeologici e dei musei statali del 2019. Tale classifica, come detto, regala novità ma anche conferme. Importanti risultati si sono avuti con la Galleria Nazionale delle Marche che ha registrato un boom di presenza con 195 mila visitatori in più rispetto al 2018. Anche i musei napoletani hanno registrato importanti numeri: non solo il Museo di Capodimonte ma anche il Castel Sant’Elmo che è passato da 225 mila a 267 mila visitatori con un +18,7% e Palazzo Reale con 270 mila visitatori con una crescita, quindi, dell’11%. Ecco la classifica in relazione ai numeri del 2018:

1) Parco archeologico del Colosseo: visitatori del 2018 sono stati 7.650.519, quelli del 2019 sono 7.554.544,

2) Gallerie degli Uffizi: 4.137.693 contro 4.391.861 del 2019,

3) Parco archeologico di Pompei: 3.780.930 contro 3.937.468 del 2019,

4) Galleria dell’Accademia di Firenze: 1.719.645 contro 1.704.776 del 2019,

5) Castel Sant’Angelo: 1.113.373 contro 1.197.078,

6) Museo Egizio: 848.923 contro 853.320 del 2019,

7) La Venaria Reale: 958.903 contro 837.093,

8) Reggia di Caserta: 845.131 contro 728.231 del 2019,

9) Villa Adriana e Villa D’Este: 724.004 contro 720.188,

10) Museo Archeologico Nazionale di Napoli: 616.878 contro 670.594,

11) Musei del Bargello: 700.890 contro 644.569,

12) Galleria Borghese: 609.423 contro 572.976 del 2019,

13) Parco archeologico di Ercolano: 534.328 contro 558.962,

14) Musei Reali di Torino: 481.152 contro 492.049,

15) Cenacolo Vinciano: 425.751 contro 445.728,

16) Parco Archeologico di Paestum: 427.339 contro 443.451 del 2019,

17) Pinacoteca di Brera: 386.415 contro 417.976,

18) Palazzo Ducale di Mantova: 323.678 contro 346.462,

19) Museo Nazionale Romano: 349.264 contro 323.750,

20) Parco archeologico di Ostia Antica: 334.025 contro 322.089,

21) Museo Archeologico di Venezia: 337.122 contro 316.461 del 2019,

22) Castello Scaligero di Sirmione: 307.132 contro 308.459,

23) Museo storico del Castello di Miramare: 277.537 contro 307.177,

24) Gallerie dell’Accademia di Venezia: 288.501 contro 304.999 del 2019,

25) Palazzo Reale di Napoli: 244.358 contro 272.061,

26) Castel del Monte: 267.650 contro 269.794,

27) Castel Sant’Elmo: 224.911 contro 266.895 del 2019,

28) Galleria Nazionale delle Marche: 194.099 contro 265.575,

29) Terme di Caracalla: 233.090 contro 258.486 del 2019 ed infine

30) Museo di Capodimonte: 188.322 contro 252.723 del 2019.

