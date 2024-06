Mercer ha pubblicato la nuova edizione dello studio intitolato Cost of Living City Ranking, ovvero la classifica delle città più costose al mondo. Ci troviamo infatti al cospetto di un vero e proprio ranking relativo ai luoghi che presentano un costo della vita particolarmente elevato. Benché molti italiani si siano lamentati negli ultimi mesi dei continui rincari avuti un po’ in tutte le città del nostro Paese, nessuna di queste figura nella top 10 che stiamo per conoscere, segno che la nostra Italia rimane ancora una delle più economiche.

La classifica sul costo della vita

L’edizione 2024 relativa allo studio delle città più costose al mondo vede un dominio quasi assoluto da parte delle città dell’estremo oriente, mentre tra le europee a farsi vedere sono soprattutto quelle svizzere. Ci concentreremo comunque sulla top 10, dove non compare nemmeno una italiana, a riprova che il costo della vita nel nostro Paese rimane ancora altamente conveniente, soprattutto rispetto ad altre parti del mondo. L’indagine pubblicata da Mercer ha coinvolto 226 città e prende in considerazione circa 200 servizi e prodotti, andando ad analizzare il costo dei trasporti e dell’intrattenimento, ma anche il cibo, l’abbigliamento e altri parametri ancora. Come detto, l’Italia si mantiene lontana dalle prime posizioni. La nostra città più cara rimane Milano, che però perde addirittura otto posizioni rispetto allo scorso anno e si posiziona 57esima.

Anche Roma perde posizione, il che è un bene, poiché significa che queste città sono meno care ora. La nostra capitale ora è 67esima. Per quanto riguarda l’Europa, invece, abbiamo cinque città che entrano direttamente nella top ten delle più costose al mondo, una è Londra, le altre quattro sono tutte svizzere. La capitale inglese ha guadagnato otto posizioni rispetto alla classifica del 2023 e si è posizionata al nono posto. Le buone notizie però per il vecchio continente potrebbero arrivare a breve, almeno stando alle previsioni della Banca Centrale Europea.

Città più costose al mondo

Secondo lainfatti il tasso d’inflazione annuale nella zona euro proseguirà la sua discesa, cosa che permetterà ai costi di stabilizzarsi.

È tempo ora di andare a scoprire finalmente la classifica delle città più costose al mondo. Partiamo subito con la prima, stiamo parlando ancora una volta di Hong Kong. La città cinese infatti si guadagna nuovamente il primato proprio come lo scorso anno. Al secondo posto abbiamo invece Singapore. a caratterizzare particolarmente il caro vita di queste due realtà è il costo degli affitti degli appartamenti. Il motivo di affitti così cari è dovuto alla stessa natura di queste grandi metropoli, le quali attirano tantissimi professionisti che si trasferiscono per poco tempo per motivi di lavoro, cosa che quindi consente ai proprietari di speculare sui loro appartamenti. A seguire abbiamo una quaterna di città svizzere, a completare il podio con il terzo posto c’è infatti Zurigo.

Subito dopo troviamo Ginevra, Basilea e Berna. Come abbiamo visto, dunque, il nostro Paese si tiene molto alla larga da queste posizioni, semmai noi italiani possiamo rifarci gli occhi con la ricchezza, andando ad esempio a scoprire quali sono le città più ricche del nostro Paese. Ma proseguiamo con la classifica del Mercer. Al settimo posto troviamo l’immancabile New York, mentre ottava c’è la già citata Londra. A chiudere la classifica nona e decima ci sono rispettivamente Nassau e Los Angeles.

