Classifica 2022 delle migliori matite colorate, per tutti gli appassionati di disegno

Artisti, giovani o grandi che siate, a rapporto. In questo articolo abbiamo selezionato per voi le migliori matite colorate del 2022, utili sia per stupire i vostri compagni di classe a scuola sia per un utilizzo professionale.

Migliori matite colorate: classifica 2022

Ecco la top 5:

· Giotto SchoolPack: migliori in assoluto

· Zenacolor: miglior rapporto qualità-prezzo

· Giotto Supermina: scolastiche più resistenti

· Staedtler: professionali per eccellenza

· Giotto Stilnovo: migliori matite colorare economiche.

Ci sono anche quelle con il miglior rapporto qualità prezzo

Le migliori matite colorate 2022 sono quelle della scatola di colori Giotto School Pack contenente 192 matite colorate Giotto Stilnovo: ci sono 16 pastelli per 12 colori diversi, il prezzo è ultra-competitivo se confrontato con quello di un singolo pacco di Giotto Stilnovo, i colori sono brillanti e di qualità, rappresentano la scelta migliore per gli insegnanti nel doposcuola, i genitori con bambini che frequentano la scuola materna ed elementare.

Per la categoria miglior rapporto qualità-prezzo segnaliamo le matite colorate professionali del brand Zenacolor. Tra i principali pregi delle matite Zenacolor si annoverano il legno di alta qualità, la mina da 3,3 mm, le tonalità dei 72 pastelli tutte diverse e ideali qualunque sia la tecnica di disegno per cui le acquistiamo.

Per le matite scolastiche più resistenti la scelta migliore è rappresentata dalla confezione Giotto Supermina, contenente 24 pastelli a colori di qualità superiore dotate di una grafite spessa fino a 3,8 mm, vale a dire mezzo millimetro in più rispetto allo standard attuale.

Gli utenti che sono alla ricerca delle massime prestazioni troveranno nelle matite colorate Staedtler le professionali per eccellenza. Non è un caso che Staedtler sia una delle marche internazionali più amate dai disegnatori e gli artisti in generale.

In ultimo, suggeriamo l’acquisto della scatola da 24 pastelli a colori di Giotto Stilnovo, considerate come le migliori matite colorate economiche, perfette anche per i bambini più piccoli che vanno già a scuola e che devono ancora affacciarsi alla scuola elementare.

