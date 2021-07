Classifica 100 luoghi più belli del mondo secondo il Time: tre le località italiane

Anche se viviamo in tempi di pandemia e viaggiare è ancora difficile e complesso, è sempre il momento di godersi e sognare le bellezze della nostra realtà naturale e culturale con la classifica dei 100 luoghi più belli del mondo secondo il Time Magazine.

La nota rivista ha stilato la classifica di luoghi, inclusi paesi, regioni, città, a partire dalla rete internazionale di corrispondenti e collaboratori, con un occhio particolare a quelle aree che offrono esperienze nuove ed entusiasmanti.

Si tratta di un elenco di 100 destinazioni davvero uniche, dalla città portoghese di Arouca, dove si trova il ponte sospeso pedonale più lungo del mondo, fino al continente antartico, dove questo dicembre si verificherà una rara eclissi solare totale. Per chi fosse interessato all’elenco completo, può cliccare qui

Ma quali sono le mete italiane inserite?

Uffizi Diffusi nella classifica dei 100 luoghi più belli del mondo

Secondo quanto riporta Julia Buckley, collaboratrice del Time Magazine, la scelta è ricaduta sulla Toscana per la sua capacità di sviluppare sempre qualcosa di innovativo. Il progetto Uffizi Diffusi 2021 nasce dall’idea di “disseminare le opere rinascimentali, insieme ai visitatori che tipicamente si riversavano a Firenze, in alcune delle antiche città della regione, a cominciare dai borghi collinari di Poppi e Montespertoli“. Nel Castello dei Conti Guidi di Poppi, Dante Alighieri scrisse alcune parti della Divina Commedia e in quella location è attiva una mostra dedicata al divin poeta.

Venezia nella classifica dei 100 luoghi più belli del mondo

La città di Venezia rientra nelle 100 località più belle del mondo grazie soprattutto allo sforzo che si sta facendo per preservare una delle città più particolari del mondo. Le motivazioni, sempre secondo la corrispondente Julia Buckley, riguardano il fatto che “le autorità propongono di limitare gli affitti di AirbnB”.

La Sicilia nella classifica dei 100 luoghi più belli del mondo

Inoltre che alle navi da crociera è stato impedito di navigare attraverso il centro della città”. Infine che i “turisti che si trattengono un solo giorno pagheranno una tassa da gennaio 2022“. Infine “. Importante anche il fatto che, a partire dal 2017, la città ha impedito che sorgessero nuovi alberghi nel centro della città.Venezia è stata premiata per la sua bellezza e per il suo impegno a salvaguardarla.

La corrispondente del Time Magazine, Brekke Fletcher, ha scelto la Sicilia perché “le nuove località balneari aggiungono ulteriore fascino alle numerose attrazioni della Sicilia”. Questo perché “includono templi greci, mosaici bizantini e uno dei vulcani più attivi d’Europa“.

La sintesi è praticamente perfetta, in Sicilia è possibile trovare un mare meraviglioso, cultura greca, bizantina e barocca, cibo splendido e grande accoglienza.

[email protected]