Ecco un’altra classifica particolarmente interessante per il nostro Paese. Gli esperti di Holidu hanno infatti stilato la lista di quelle che sono le 50 città più soleggiate d’Italia. L’analisi prende in esame il numero medio di sole mensile presente in tali località concentrandosi sui dati relativi al 2022. L’analisi parte da uno studio offerto da World Weather Online e incentrato sul mercato immobiliare di cui Holidu è motore di ricerca. Scopriamo qual è la top 10 in questione.

Il Paese del Sole

Il nostro Paese è rinomato in tutto il mondo per il bel tempo, ma al di là dei luoghi comuni possiamo dire che ci sono effettivamente città che vantano un primato invidiabile in merito alle belle giornate e alle zone particolarmente soleggiate.

Di quali si tratta? Dopo aver scoperto la classifica dei piatti più buoni del mondo , stavolta ci concentriamo esclusivamente sulla nostra nazione e andiamo a scoprire quali sono le città più soleggiate. Al decimo posto abbiamo Taranto. La top ten quindi si apre con una città meridionale e, piccolo grande spoiler, in realtà tutte le posizioni che andremo a scoprire a breve sono del Sud, a riprova del fatto che effettivamente il clima mite e soleggiato è caratterizzato soprattutto nel mezzogiorno del nostro paese. Per quanto riguarda, la città pugliese vanta ben 247 ore di sole al mese.

Al nono posto abbiamo invece la città di Sassari, in Sardegna. Anche in questo caso le ore di sole mensili in media sono 247, a parimerito con la succitata Taranto. Ottava posizione per Palermo. Stavolta quindi si vola in Sicilia a scoprire quello che è il capoluogo dell’Isola. Sono due le ore in più di sole che caratterizzano la città in questione, visto che arriva a 249 ore mensili. Al settimo posto si torna in Puglia, la città in questione è Bari e ha le stesse ore di sole di Palermo, ossia 249.

Città più soleggiate d’Italia, la top 5

Sesta posizione con. La capitale ottiene quindi un ottimo risultato, confermandosi meta turistica perfetta non solo per le attrazioni culturali che presenta, ma anche per il bel tempo che offre. Sono 250 le ore di sole mensili in media.

Siamo giunti nella zona calda, letteralmente. Ecco infatti la top 5 delle altre città più soleggiate del nostro Paese. Al quinto posto abbiamo Pescara, che presenta 251,1 ore di sole mensili. Per la quarta posizione dobbiamo invece tornare in Puglia, ormai meta chiaramente perfetta per chi vuole vivere la bellezza dell’estate con tutto il calore che questa stagione sa offrire. È Andria la città in quarta posizione, grazie alla media di 252 ore di sole registrate al mese. Ed eccoci infine al podio. Al terzo posto abbiamo Cagliari, e il distacco da chi l’ha preceduta fin qui si fa davvero importante, visto che le ore di sole in media registrate ogni mese sono addirittura 270. Medaglia d’argento per Siracusa. La città siciliana infatti arriva a ben 274 ore di sole al mese.

Infine, al primo posto abbiamo Catania, dando quindi alla Sicilia la palma di regione più calda e soleggiata della nostra bella Italia. In questo caso la media mensile di sole è di 275 ore. Note di merito per Torino che si piazza all’undicesimo posto, mentre Brescia e Bolzano sono ventesima e ventunesima, a riprova che anche le città del Nord hanno ottenuto ottimi risultati in questa classifica.

I punti chiave…

Ecco la top ten delle città più soleggiate d’Italia: