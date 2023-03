Città più sicure in cui viaggiare nel 2023, arriva la classifica annuale della William Russel

La guerra, i disordini politici, i disastri naturali: questi sono alcuni dei motivi per i quali si ha paura di viaggiare, soprattutto in questo 2023. In aiuto arriva la compagnia assicurativa William Russel, la cui sede è nel Regno Unito, che ha pubblicato la sua annuale classifica delle città più sicure del mondo, quelle in cui si potrà andare correndo meno rischi possibili.

La vita è già complicata per cui si desidera prenotare una vacanza per rilassarsi e godere dei pochi giorni che si hanno a disposizione per staccare completamente la spina. E la sicurezza, sempre più, è uno dei fattori chiave nella scelta della meta.

Anche la International Sos fornisce delle dritte per capire quali sono i posti più sicuri. Pubblica, infatti, ogni anno la Risk Map grazie alla quale è possibile comprendere meglio qual è il livello di pericolosità di ciascun paese del mondo. Nel 2023, a rischio basso, ci sono ad esempio molte città del Nord America, dell’Europa occidentale, del Medio Oriente e dell’Asia come gli Emirati Arabi Uniti, il Giappone e Singapore.

Dove andare per stare sicuri?

Presentano, invece,la Corea del Nord, la Siria, l’Afghanistan, lo Yemen e alcune zone dell’Africa.

La compagnia William Russel ha condotto uno studio evidenziando quali sono le città più sicure del 2023. Il report si basa sulle informazioni diramate da Numbeo che è un database che raccoglie i dati forniti dagli utenti sulle città e sui paesi dell’intero pianeta. Esso raccoglie anche le informazioni inerenti alle percezioni dei viaggiatori in base alle loro preoccupazioni di essere rapinati ma anche alla sicurezza nel camminate di notte.

Ebbene, dal report emerge che al 1° posto tra le città più sicure c’è Taipei che è la capitale del Taiwan che ha ottenuto un punteggio di 84,78 punti per senso di sicurezza.

Essa consta di una buona rete di trasporti e in più la novità è che Taiwan pagherà i turisti internazionali che si recheranno in tale luogo. Offrirà 5 mila dollari locali (155 euro circa) a cinquecento mila singoli ospiti che la visiteranno. Inoltre 20 mila dollari locali (circa 620 euro) a ognuno dei novantamila diversi gruppi che vi approderanno, sempre internazionali. Tale denaro (corrisposto in forma digitale) dovrà essere speso per dormire o per la ristorazione.

In seconda posizione c’è invece la capitale del Giappone ovvero Tokio con un punteggio di 75,59 punti.

Quali sono le altre

Tra le altre città più sicure del mondo, c’è in Europa, Praga che ha totalizzato un punteggio, in termini di sicurezza, di 73,43. Segue un’altra città europea che è Copenaghen, la capitale della Danimarca che si è piazzata nel 2021 al primo posto nel “Safe Cities Index”. Quest’ultima è la classifica dell’Economist Intelligence Unit, il punteggio è di 73,46 in termini di senso di sicurezza.

Troviamo poi con 72,86 punti in quinta posizione la città di Singapore, con 72,59 punti Vienna e con 70,77 punti Lisbona. Con 70,15 punti c’è poi Madrid, con 66,35 punti Sidney e con 58,43 punti Toronto in Canada. Di questa città si dice che la polizia federale è molto preparata, efficiente e professionale e che il tasso di criminalità è molto basso così come nel resto dello stato.

