Città più piccole e più grandi del mondo, doppia classifica

Quali sono le città più grandi del mondo? E quelle più piccole? Scopriamolo insieme con questa doppia classifica davvero interessante. Tra esse non poteva mancare la nostra Alberobello, in Puglia, nota per le sue case particolarmente caratteristiche note come trulli, naturalmente facente parte della seconda lista, quella relativa alle città piccolissime.

Classifica città più grandi

01 – New York

02 – Boston

03 – Tokyo

04 – Atlanta

05 – Chicago

06 – Los Angeles

07 – Mosca

08 – Dallas

09 – Filadelfia

10 – Houston

11 – Pechino

12 – Shangay

13 – Nagoya

14 – Hangzhou

15 – Detroit

Abbiamo visto che a fare la parte del leone sono gli Stati Uniti, con tante città in lista tra le più grandi del mondo.

Del resto si sa, l’America è davvero grande, ed è normale quindi che molte città americane siano in lista. Passiamo ora a vedere quali sono invece le città più piccole del mondo, chi sarà in questo caso a fare la voce grossa? Anzi forse sarebbe più giusto dire “voce piccola”.

01 – Sidi Bou Said

02 – Alberobello

03 – Annecy

04 – Sedona

05 – Positano

06 – Hoi an Ancent Town

07 – Dinan

08 – Albarracin

09 – Bled

10 – Tenby

11 – Rothenburg ob der Tauber

12 – Telluride

13 – Franschhoek

14 – Tongli

15 – Stewe

