Città con più personalità al mondo, ecco la classifica che non ti aspetti

Ci sarebbe da discutere su cosa si intenda con personalità, ma probabilmente lo capiremo nel corso dell’articolo. Sta di fatto che alcuni studiosi hanno davvero deciso di stilare una classifica delle città con più personalità al mondo. Andiamo quindi subito a scoprire quali sono le posizioni principali di questa singolare lista e vediamo se ci sono anche le italiane al suo interno.

La classifica che non ti aspetti

E già, è proprio così. Non è la prima volta che le classifiche di questo tipo ci incuriosiscono, ma quella della personalità è senza dubbio una caratteristica singolare, che solitamente poco si adatta a questo tipo di argomento. La personalità è infatti una caratteristica che si associa appunto alle persone (come la radice del termine indica chiaramente). C’è però chi non la pensa così. Pensiamo ad esempio anche alle grandi narrazioni cinematografiche, dove ad esempio la cornice della storia diventa un vero e proprio personaggio. Capolavori come Manhattan di Woody Allen, oppure la Roma dei film di Fellini. Insomma, tutto sommato dare questa caratteristica a un luogo non è cosa così insolita, per quanto comunque decisamente particolare.

Ciò detto, quali sono le città con più personalità al mondo? Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere ed entriamo nel nocciolo della questione. La classifica è stata stilata da Brand Finance, la quale si è concentrata in special modo sulle città italiane. Al primo posto ci finisce Roma, e come dargli torto? Stiamo parlando della città eterna, che da secoli ospita milioni di turisti ogni anno, i quali sono attratti dalla sua storia e dalla sua cultura. Tutte le strade portano a Roma, si usa dire, e quindi appare perfettamente comprensibile che tra le italiane ci sia lei al primo posto. Oltre a storia e cultura, la capitale italiana attrae anche per i suoi negozi di artigianato e di abbigliamento, oltre che per la buona cucina.

Uno scontro tra titani

In realtà, il primato di Roma non è così scontato, poiché un’altra classifica stilata sempre da Brand Finance riguarda quelle che sono le città più singolari per gli stranieri. Ebbene, in questo caso al primo posto c’è Firenze. Il capoluogo toscano può certamente competere in termini di storia e cultura con la nostra capitale, ma anche in fatto di cucina non ha nulla da invidiare. Pensiamo ad esempio alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore, per non parlare del museo degli Uffizi, dove ci sono alcune delle opere più belle e importanti della storia dell’arte. Insomma, le città italiane si piazzano bene in queste nuove ricerche stile in merito a caratteristiche particolarmente peculiari. Proprio sul cibo, ad esempio, di recente avevamo scoperto che le nostre città si difendono bene, ma su questo non avevamo dubbi.

Città con più personalità al mondo, ecco la classifica

Insomma, Roma entra nella classifica delle città con più personalità al mondo, mentre è presente anche un’altra grande metropoli nostrana un po’ più in basso, stiamo parlando di Milano. Ma se vogliamo addentrarci all’interno del podio, allora dobbiamo necessariamente accantonare la nostra Italia e scoprire finalmente quali sono le prime posizioni della classifica. Ebbene, secondo lo studio, al terzo posto abbiamo Parigi. Al secondo posto abbiamo invece New York City, mentre il primo posto in assoluto se lo aggiudica Londra. Il Big Ben e il British Museum sono solo alcune delle grandi attrazioni presenti. Anche in questo caso, parliamo di una città che ha fatto la storia del’Europa sin dalle origini, divenendo in poco tempo un centro culturale e di scambi commerciali per tutto il mondo.

In sintesi…