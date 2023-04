Città più generose d’Italia, la classifica di quelle che donano più organi per trapianti

Non solo illeciti e furbetti, il bel paese sa mostrare anche generosità, quando serve. Spunta la classifica delle città più generose d’Italia, ossia quelle che hanno il maggior numero di donazioni di organi per trapianti. Chi vince? Scopriamolo insieme grazie a questo interessante studio pubblicato nella nuova edizione dell’Indice del Dono.

Città più generose, chi vince?

“A Napule tenimme o core buono” disse una volta Pino Daniele durante un’importante raccolta fondi televisiva a cui prese parte. Non è la sua Napoli, né la Campania in generale a spiccare per generosità in questa speciale classifica delle città più generose d’Italia. Vero è che comunque il sud del paese sembra contraddistinguersi, quando si parla di donazioni di organi per effettuare importanti trapianti. Ma a chi spetta il primato? La Regione che si contraddistingue è la Puglia, alla quale spetta il primo posto di questa speciale classifica di solidarietà. Il rapporto arriva dal Centro nazionale trapianti, il quale analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022.

Sono oltre 7000 i comuni presenti nell’elenco dell’associazione, un enorme lavoro di dati che permette però di capire a che punto è la donazione nel nostro paese. E perché no, anche di capire chi si meriti l’appellativo di città più generosa dello stivale. Il primo premio quindi va ai cittadini del tacco, appunto la Puglia. L’indice è stato pubblicato in vista della 26ma Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti che si è celebrato proprio oggi, domenica 16 aprile. Ma quali sono i criteri per stilare la classifica? Gli indicatori presi in esame sono la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi.

La classifica che non ti aspetti

Non ce lo aspettavamo che la fosse la prima? O forse sì? In realtà, fa sempre stupore ormai la solidarietà dell’essere umano, indipendentemente dalla sua città o regione d’origine Questo perché, come sosteneva Hobbes, del resto l’uomo altro non è che un animale e la sua unica legge è homo homini lupus. O forse no? Lasciamo stare gli argomenti filosofici, e concentriamoci finalmente sulla classifica. Per le grandi città il primo posto spetta a Trento, mentre al secondo posto troviamo Sassari e a completare il podio c’è Livorno. Passando ai comuni medi, al primo posto troviamo Corato, poi a seguire Nuoro e Alghero.

Complessivamente nel 2022 sono stati registrati 2,8 milioni di nuove dichiarazioni di volontà alla donazione. In realtà in leggero calo rispetto al 2021, quando la percentuale dei sì era del 68,9%. Attualmente, comunque, il sistema informativo trapianti ospita 15,5 milioni di dichiarazioni registrate. Molti hanno optato per il no, ossia 4,4 milioni. Mentre sono 11,1 i milioni di cittadini che hanno detto sì. Un numero decisamente importante e che ci fa ben sperare nel concetto di solidarietà che ancora c’è nell’essere umano.