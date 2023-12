Eccola un’altra classifica di quelle che non vorremmo mai leggere, ossia le città più costose al mondo. Come sarebbe bello se non ci fosse nessuna italiana in questa top ten. E per fortuna, la bella notizia è proprio questa. Nessuna città nostrana è finita in questa lista nera. Tra le 10 indicate però ci sono ben 4 centri europei. Vediamo di quali si tratta.

Un pianeta per ricchi

Ormai le cose sono chiare, questo pianeta sta allargando sempre più la forbice tra ricchi e poveri.

Le percentuali di ricchezza di poche centinaia di migliaia di persone equivalgono a tutto ciò che invece devono diversi i restanti miliardi di individui sparsi sul pianeta. Il divario tra ricchi e poveri si è fatto sempre più accentuato negli ultimi anni e a quanto pare la tecnologia rischia di intensificarlo ulteriormente. Purtroppo, le grandi risorse sono appannaggio di quei pochi che le sanno sfruttare o che fanno sì che non tutti possano sfruttarle. L’interpretazione è opinabile per entrambi i sensi e alla fine è solo una questione di prospettive. Ma è inutile divagare suche in fondo i potenti non vogliono ascoltare e i poveri mortali come noi non hanno nemmeno più la forza di comprendere.

Limitiamoci ai freddi numeri, come farebbe una normale intelligenza artificiale, e scopriamo quali sono le statistiche in merito alle città più costose al mondo. Lo studio ci arriva dagli esperti del Worldwide Cost of Living dell’Economist, i quali hanno stilato per l’appunto tale rapporto atto a mettere nero su bianco quelle che sono le condizioni economiche di alcune città mondiali. Dall’analisi risulta che ben 4 centri europei primeggiano nella top 10. Si tratta di Parigi, Copenaghen, Zurigo e Ginevra. Soddisfiamo subito la nostra curiosità e sveliamo anche chi c’è al primo posto, anche perché non si tratta di questa grande novità. Infatti, per la nona volta in 11 anni, il primato della città più cara al mondo spetta a Singapore.

Città più costose al mondo, la classifica

Al decimo posto troviamo San Francisco, famosa città degli Stati Uniti. Anche quest’anno gli esperti che hanno stilato la classifica hanno offerto un punteggio relativo al valore da identificare come costo della vita. San Francisco ottiene il punteggio di 86. Si salta il nono posto e si passa direttamente all’ottavo, poiché c’è un ex-aequo. Qui troviamo infatti la combo formata da Tel Aviv, capitale israeliana, e la capitale danese Copenaghen. Entrambe le città hanno infatti totalizzato 89 punti. Se il nostro paese vanta città economiche che meritano sicuramente di essere menzionate in altre classifiche, per quanto riguarda questa città danese è corretto cogliere la palla al balzo per ricordare quanto anche nel resto d’Europa stia pesando l’inflazione. Ed è infatti per questo morivo che molte città europee hanno occupato posizioni così alte in questa graduatoria.

Ma procediamo con la nostra classifica e arriviamo in settima posizione, dove troviamo invece Parigi con ben 91 punti. Anche in questo caso a influire pesantemente è stata l’inflazione dell’euro. Sesto posto per la californiana Los Angeles che ottiene invece addirittura 97 punti. Al quinto abbiamo Hong Kong, con u indice di costo della vita che arriva a 98 punti. Eccoci al podio, con il terzo posto occupato da New York e Ginevra, entrambe hanno totalizzato 100 punti. La Svizzera non è affatto messa bene in questa classifica, tanto è vero che al secondo posto c’è un’altra città Helvetica, stiamo parlando di Zurigo, 104 punti. Al primo posto la già annunciata Singapore che di punti ne ha fatti altrettanti, e quindi possiamo dire che abbiamo anche per la vetta un ex-aequo.

I punti salienti…