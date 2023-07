Citta piu care del mondo 2023, ecco dove vivere nel lusso costa caro

Ci sono alcune città dove si vive meglio rispetto ad altre, ma anche alcune dove la vita è molto più cara e quindi per vivere bene si spende di più. È anche vero che spesso nelle città più care si vive anche meglio perchè tutto funziona meglio, mezzi pubblici in primis. Ovviamente quando si parla di città più care del mondo, ci si riferisce al fatto che alcune voci di spesa risultano più costose, quindi affitti, trasporti, ristoranti etc. Tra le città più costose al mondo, ci sono anche alcune italiane, ma non fanno parte della top ten, che invece è trainata dalle città asiatiche.

Ma vediamo quali sono queste città secondo The Julius Bear Global Wealth & Lifestyle Report, che ha confrontato alcune voci come cene al ristorante, assicurazione sanitaria, auto e via dicendo. Si nota subito che città come Milano e Parigi sono fuori dalla top ten. La città meneghina si trova al 16esimo posto mentre la capitale francese è tredicesima.

Le città più costose al mondo

Ma allora quali sono le città più care al mondo?

Va prima detto che la classifica si basa sul Lifestyle Index della banca Julius Bear, ossia un paniere di 12 beni di consumo e otto servizi legati soprattutto a beni di lusso, come gioielli, macchine, borse da donna, completi da uomo, cene al ristorante di alto livello, orologi, vino, case, scuole private, biciclette etc. Sembra, insomma, una classifica che analizza soprattutto i consumi per ricchi in città dove già la vita è cara. Non è un caso che al primo posto figura Singapore, che risulta la città più cara al mondo. Qui la vita costa in generale, ma sopratutto gli alloggi e la difficoltà a trovare posti nelle scuole.

Subito dopo si piazza, dove i prezzi sono aumentati soprattutto in seguito al covid-19. Sul podio anche, che nell’ultimo anno ha vissuto una crescita esponenziale, anche grazie all’arrivo di turisti e quest’anno, si prevede un’ulteriore crescita.

Quarto posto per Londra, che conferma di essere una città per ricchi, dove la vita in generale costa parecchio e in più ha subito i postumi della Brexit ma anche una certa instabilità politica. Nonostante tutto, rimane una delle città più care al mondo. In quinta posizione si piazza New York. Per la Grande Mela sicuramente un peso ce l’ha la salita del dollaro e la ripresa post pandemia. La metropoli americana rimane come Londra una città dove la vita è piuttosto cara. Nella seconda parte della top ten troviamo Monaco. Il Principato è da sempre un luogo d’elite e andare a cena fuori, alloggiare, ma anche fare acquisti è molto caro.

Citta piu care del mondo 2023, ecco dove vivere nel lusso costa caro

Settima posizione per Dubai. Che si conferma una delle città più costose al mondo, mentre all’ottava posizione scivola Taipei, soprattutto per le camere d’hotel, il vino e il whisky, che risultano più cari. Le ultime due posizioni sono occupate da San Paolo del Brasile e Miami. Nel caso della città della Florida, va detto che i prezzi sono aumentati o rimasti più o meno uguali. Ecco perchè si conferma una delle più care al mondo.

Il report conferma poi che Milano scivola al sedicesimo posto e fa parte della top twenty delle grandi città dove vivere costa un occhio della testa.

Riassumendo