Città più antiche al mondo, nella classifica un’italiana sul podio

Quali sono le città più antiche al mondo? Se vi siete anche voi fatti questa domanda è giunta l’ora di scoprirlo. Andiamo a vedere insieme qual è la classifica delle 10 città più antiche ancora esistenti.

Classifica città più antiche al mondo

10 – Varanasi (India): 3.500 anni – La classifica si apre con questa antica città che risale acirca 1200 anni avanti Cristo. Ai tempi dei Veda si chiamava Kashi, ma ancora oggi è una delle città sacre dell’India, tanto che è visitata da pellegrini che si bagnano nella miracolosa acqua del fiume Gange che la attraversa.

9 – Gerusalemme (Israele): 4.000 anni – Non c’è bisogno di troppe spiegazioni per raccontare l’importanza della città Santa per cristiani ed ebrei, la sua origine è antichissima e riveste grande importanza anche per l’Islam, praticamente una delle più grandi dopo La Mecca e Medina.

8 – Damasco (Siria): 4.500 anni – Si rimane in luoghi sacri, e torna alla mente il famoso passo relativo a Paolo di Tarso, folgorato dall’illuminazione divina proprio sulla via per Damasco, appunto. La capitale siriana è inoltre considerata una delle città popolate più antiche al mondo.

7 – Uruk (odierna Warka, Mesopotamia): 5.000 anni – Niente a che fare con gli orchi di Tolkien (Uruk-hai) la città di Uruk è invece il cuore della cultura egizia, 5000 anni fa c’erano i re, ed era un centro di commercio molto importante.

6 – Ur (Mesopotamia): 6.000 anni – Si rimane nella cultura egizia anche per questo sesto posto, a città di Ur era situata in origine vicino la foce del Tigri e l’Eufrate, sul golfo Persico; oggi, a causa dei detriti, le rovine di Ur si trovano nell’entroterra, in Iraq, vicino Nassirya.

5 – Atene (Grecia): 7.000 anni – Ecco la vera culla della civiltà, la genesi della filosofia, nonché della democrazia come la intendiamo oggi. La sua fondazione affonda radici mitologiche che risalgono alla notte dei tempi.

4 – Çatalhöyük (circa 60 km a sud della città di Konya,Turchia): 9.500 anni – Ci avviciniamo al podio con questa città sicuramente meno nota e prestigiosa della precedente Atene, eppure molto più antica. Molti addirittura la considerano la prima vera città dell’antichità, visto che presenta ben 18 livelli di insediamenti neolitici.

3 – Matera (Basilicata, Italia): 10.000 anni – Colpo di scena, il podio si apre con una città italiana. Anche in questo caso molti ritrovamenti testimoniano la sua origine nel neolitico.

2 – Gerico (Cisgiordania): 12.000 anni – Vanta anche un altro primato, oltre al secondo posto di questa classifica. Gerico è infatti la città più bassa della terra, visto che è situata a circa 240 metri al di sotto del livello del mare.

1 – Aleppo (Siria meridionale): 13.000 – Gli esperti sembrano non tutti d’accordo nel considerarla più antica di Gerico e altre, ma la sua origine certamente risale ad oltre 8000 mila anni fa. Alcuni ritrovamenti però fanno pensare ad un periodo ancora più vecchio, quel che è certo però è che purtroppo oggi è insanguinata da guerre civili che sembrano non avere fine e che ne oltraggiano la sua storia e bellezza.

