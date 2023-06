Città più inquinate, la top 20 dei luoghi con PM2,5 elevato

L’industrializzazione ha trasformato non solo il paesaggio, ma anche la qualità dell’aria, e naturalmente in peggio. Ma quali sono le città più inquinate al mondo? Ce lo dice questa speciale classifica che ci svela la top ten dei centri urbani che hanno il livello di PM2,5 più alto, ossia il valore che misura la presenza di polveri sottili nell’aria.

Il problema dell’inquinamento nelle grandi città

Con il termine PM2,5 si indicano i gruppi di particelle che hanno dimensioni inferiori o uguali a 2,5 micron. Tale metodo di misurazione è regolamentato dall’Unione Europea, la quale cerca di dare quindi un freno ai paesi che ne fanno parte. Discorso diverso invece per le altre nazioni fuori dall’UE, le quali infatti presentano tali livelli oltre la norma del nostro continente. Ma di quali si tratta? A dire il vero, negli ultimi anni un po’ tutti i paesi in via di sviluppo industriale stanno avendo il problema dell’inquinamento, e anche da noi in Europa, l’UE fa grande fatica a tenere i valori sotto controllo facendoli rientrare nella norma.

1 Lahore, Pakistan 97.4

2 Hotan, China 94.3

3 Bhiwadi, India 92.7

4 Delhi, India 92.6

5 Peshawar, Pakistan 91.8

6 Darbhanga, India 90.3

7 Asopur, India 90.2

8 N’Djamena, Chad 89.7

9 New Delhi, India 89.1

10 Patna, India 88.9

11 Ghaziabad, India 88.6

12 Dharuhera, India 87.8

13 Baghdad, Iraq 86.7

14 Chapra, India 85.9

15 Muzaffarnagar, India 85.5

16 Faisalabad, Pakistan 84.5

17 Greater Noida, India 83.2

18 Bahadurgarh, India 82.2

19 Faridabad, India 79.7

20 Muzaffarpur, India 79.2

Città più inquinate, il problema dell’India

C’è chi però ha raccolto i dati anche per il resto del mondo. Lo studio condotto da elements.visualcapitalist.com ci svela quindi quelle che sono le 20 città più inquinate. Ecco la classifica con il livelli riportati di fianco alla città:

Dallaappena elencata risulta evidente che a soffrire maggiormente dell’inquinamento dovuto all’industrializzazione c’è l’India. Su 20 città, ben 14 sono indiane. Al primo posto però c’è Lahore, una città pakistana. Si tratta di una megalopoli con 14 milioni di abitanti. Completamente diverso invece il numero di cittadini nella seconda città posizionata, ossia la cinese Hogan, la quale invece conta appena 150 mila abitanti. Ancora più piccola la terza in classifica, l’indiana, che invece conta 35 mila abitanti. Si tratta in questo caso di un centro urbano praticamente noto solo per le grandi fabbriche che producono materiale e, come abbiamo visto, allo stesso tempo emettono molte, troppe polveri sottili.

Infatti, la grandezza del centro abitato non è proporzionale all’inquinamento. Spesso infatti ci sono proprio città che vengono scelte ad hoc per impiantare nuovi siti industriali, proprio allo scopo di sfruttare lo spazio disponibile che è poco abitato. Se pensate però che i livelli di PM2.5 siano gli unici nocivi per l’uomo, vi sbagliate di grosso. Esistono infatti altre emissioni altrettanto pericolose, come ad esempio ozono (troposferico), particolato PM10, monossido di carbonio, diossido di zolfo e diossido di azoto. Ma come si crea l’inquinamento atmosferico? Ecco le principali cause:

auto e trasporto pubblico;

aziende manifatturiere, industrie sul territorio;

agricoltura e l’allevamento;

combustione illecita di rifiuti e altri materiali.

Oltre al podio, il dato che emerge, come detto, è la grande presenza delle città indiane. L’India infatti ha avuto un vero e proprio boom economico grazie all’esplosione delle sue industrie, ma allo stesso tempo ora molte delle sue città presentano livelli di inquinamento davvero esagerati, cosa che costringe i cittadini a vivere nello smog. Secondo un recente studio, l’inquinamento è stato la causa di morte di ben 6,7 milioni di persone nel mondo. Il pianeta dovrebbe interrogarsi se il boom economico che arriva da questi impianti valga la perdita umana sopracitata.

