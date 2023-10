Il conto alla rovescia per Halloween è ormai iniziato. Se non avete ancora deciso la vostra meta, ecco l’occasione che fa per voi. Con Musement c’è infatti la possibilità di visitare città fantasma grazie alla nuova iniziativa pensata proprio in occasione della festa di Ognissanti. 9 luoghi da brivido con offerte viaggi imbattibili. Vediamo di cosa si tratta.

Questa è Halloween

Per chi non la conoscesse, Musement è una piattaforma online nata nel 2014 che si dedica ad attività, tour, musei, spettacoli ed eventi artistici in tutto il mondo.

In buona sostanza si tratta di un aggregatore di offerte viaggi raccolte da terze parti. In questo modo gli utenti possono trovare più facilmente quel che gli occorre consultando il catalogo dei ticket presenti nella piattaforma. Per Halloween 2023 il sito ha raccolto quelle che seno le migliori occasioni dedicate ai più temerari. C’è infatti la possibilità di visitare 9 città fantasma e vivere un’esperienza da sogno, anzi da incubo. Si tratta di luoghi abbandonati che possono essere perfetti per location da film horror. Ma vediamo di quali si tratta. Si parte subito con la Turchia. A pochi chilometri da, una delle località più famose della Riviera Turca, si trova la città fantasma di Kayakoy.

Le case sono disabitate da oltre 100 anni a causa del conflitto greco-turco. Tante persone provenienti da tutto il mondo vengono a visitare questo paese fantasma per ammirarne il fascino oscuro e inquietante. Voliamo negli USA per conoscere la città fantasma di Nelson, in Nevada. Un tempo sede di uno dei principali giacimenti d’oro e d’argento, l’area era abitata da fuorilegge e criminali. Le miniere vennero chiuse nel 1945 e lentamente la città si svuotò fino a diventare deserta trasformandosi in un mix tra horror e western, perfetto per chi ama questo connubio. In Spagna c’è invece Belchite, a Saragoza.

Città fantasma da visitare ad Halloween

Luogo abbandonato che è stato teatro della guerra civile. Oggi si possono ammirare i resti della Torre dell’Orologio o della chiesa di San Martín de Tours.

La prossima città fantasma, Sinies, si trova ai piedi del monte Pantokrator, nel nord-ovest di Corfù. Risalente al medioevo, ma per motivi non legati a disastri naturali ma a semplici scelte dei suoi abitanti, la città fu abbondata. In India invece c’è Fatehpur Sikri, città costruita tra il 1571 e il 1585 dall’imperatore Moghul Akbar. A causa della scarsità di acqua presente nel luogo, dopo qualche anno la città venne completamente abbandonata. Oggi è meta di turismo anche per la sua importanza architettonica. A Creta, in Grecia, c’è invece l’isola deserta di Spinalonga. Lo scorso secolo ha anche ospitato un lebbrosario, che è possibile visitare tutt’ora. Torniamo negli USA, sempre in Nevada per l’ennesima città fantasma di questo elenco. Stiamo parlando di Rhyolite, nella Death Valley.

Dopo la crisi finanziaria del 1907 si è svuotata completamente, e ora si possono ammirare i tanti edifici che erano stati costruiti durante il boom economico precedente. In Portogallo c’è Vilariño da Furna, città fantasma che nel 1971 fu sommersa dalle acque. Chiudiamo finalmente con il nostro paese, Craco, in provincia di Matera. L’assetto urbanistico è quello che aveva durante il medioevo, periodo di suo massimo splendore. Nel 1963 una frana ha costretto gli abitanti ad abbandonare il paese e oggi visitarla è un’esperienza surreale, affascinante e inquietante allo stesso tempo. Insomma, con un viaggio del genere, Halloween diventa davvero la festa più horror dell’anno.

I punti salienti…