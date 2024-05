C’è una sola italiana, ma almeno c’è. Prendiamo il bicchiere mezzo pieno, e godiamoci la lista delle migliori città di mate offerta dal The Guardian, il prestigioso giornale britannico fondato addirittura nel lontano 1821. Il quotidiano in questione è andato a scovare quelle che sono le mete più belle d’Europa, luoghi senza dubbio molto famosi, ma ci sono anche chicche meno note e che meritano la massima attenzione.

Anche se il bel tempo ancora latita nel nostro Paese, l’estate si avvicina.

Manca circa un mese al 20 giugno, data in cui da calendario inizia la bella stagione e si saluta la primavera. Per l’occasione quindi ecco quelle che sono le città di mare più belle d’Europa, quelle che almeno secondo il The Guardian meritano di entrare nella classifica della top 10. Si tratta di luoghi balneari particolarmente apprezzati dai turisti e non solo, ma anche estremamente incantevoli per gli occhi. Non mancano come dicevamo alcune chicche, posti meno noti che potrebbero rappresentare una buona idea per le prossime, soprattutto per coloro che magari vogliono evitare i posti più famosi, così da evitare un eccessivo affollamento di turisti.

Per fortuna c’è spazio anche per l’Italia e il nostro Paese rientra proprio in questa categoria relativa alle spiagge di nicchia, quelle meno note, e forse proprio per questo ancora più meritevoli di essere scoperte. La città in questione è Santa Maria di Castellabate, un piccolo centro non troppo distante dalla molto più nota Costiera Amalfitana. Questo piccolo borgo di pescatori del Cilento è ricco di spiagge da sogno ed è stato anche premiato con la nota e prestigiosa Bandiera Blu. Siamo quindi davvero nell’eccellenza e se non avete mai visitato questo luogo da sogno, questa estate potrebbe essere il periodo giusto per farlo.

Ma andiamo ora a vedere la classifica, che si apre con Assos, piccolo villaggio sito sull'isola di Cefalonia.

Ma andiamo ora a vedere la classifica, che si apre con Assos, piccolo villaggio sito sull’isola di Cefalonia. I vicoli stretti sono tra le caratteristiche più affascinanti del posto, il quale risulta perfetto anche per gli amanti del trekking. Proseguiamo con Akyaka, una delle cittadine più caratteristiche della Turchia. È ricca di locali in cui è possibile assaggiare lo squisito pesce fresco del posto. Rimaniamo in Turchia con un’altra città di mare degna di nota, stiamo parlando di, un villaggio ancora poco noto, e per questo perfetto per chi vuole una vacanza rilassante.

In Croazia abbiamo invece Sebenico, altra cittadina perfetta per chi non ama i luoghi troppo affollati. Sempre in Croazia c’è poi la splendida Ragusa Vecchia, luogo tranquillo e vicino ad altre mete molto più note e ricche di movida, come ad esempio Dubrovnik. A seguire abbiamo La Flotte, un piccolo villaggio francese che un tempo era un importantissimo porto di pescatori. Concarneau è invece una cittadina della Bretagna che offre uno squarcio sul passato e sulle attività pescherecce di un tempo. Il meraviglioso lungomare punteggiato di palme è tra le caratteristiche più attrattive di Fornells, in Spagna. Chiudiamo la lista delle città di mare più belle d’Europa con Llafranc, sempre lungo la costa spagnola. Un tempo luogo glamour che attirava molti vip, oggi è invece una cittadina balneare nota per la sua tranquillità.

