I 5 migliori thermos economici per avere sempre bevande fresche a disposizione

A scuola, al lavoro o in qualsiasi contesto della vita quotidiana, difficilmente, oggigiorno, qualcuno di noi muove un passo senza portare con sé una borraccia termica (o thermos) per avere sempre con sé un discreto quantitativo di acqua fresca.

Sarà un trend del momento o semplicemente una presa di coscienza sulla necessità di un utile apporto di liquidi giornaliero, fatto sta che il mercato delle borracce, o per meglio dire dei thermos per bevande, è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. E se ti piace bere acqua, succhi di frutta, tè freddo o altre bevande rinfrescanti durante la giornata, saprai bene quanto sia importante avere a portata di mano una bottiglia o un bicchiere che conservi la temperatura e il sapore delle tue bevande. Soprattutto in estate, quando il caldo si fa sentire e la sete aumenta, avere qualcosa di fresco a disposizione può fare la differenza tra una giornata piacevole e una giornata stressante.

Fino a qualche tempo fa, l’interrogativo principe riguardava proprio il trasporto, visto che le boccette da mezzo litro acquistate al bar mantengono la temperatura giusto il minimo indispensabile per il consumo.

La soluzione era semplice quanto ovvia: usare un thermos per bevande ha risolto molti problemi, alimentando al contempo una branca del commercio. Un thermos è, sostanzialmente, un contenitore isolato termicamente che mantiene la temperatura delle bevande al suo interno per diverse ore. Così puoi portare con te le tue bevande preferite e gustarle quando vuoi, dove vuoi. Senza temere (o comunque non più di tanto) il variare delle temperature. Inoltre, usando un simile prodotto contribuisci anche a ridurre l’uso di bottiglie di plastica monouso, che sono dannose per l’ambiente e per la salute.

Ma quali sono i migliori thermos per bevande sul mercato? E come scegliere quello più adatto alle tue esigenze e al tuo budget? In questo articolo ti presentiamo la nostra selezione dei 5 migliori thermos economici per avere sempre bevande fresche a disposizione. Li abbiamo scelti in base alla qualità, alla capacità, al design e al prezzo.

Thermos economici per bevande fresche: ecco quali sono i migliori

Thermos Funtainer – Il thermos Funtainer è ideale per i bambini e per chi cerca un prodotto divertente e colorato. Ha una capacità di 355 ml e una forma ergonomica che facilita la presa. È dotato di una cannuccia integrata che consente di bere senza aprire il tappo e di un pulsante che apre il beccuccio con una semplice pressione. Il thermos Funtainer è realizzato in acciaio inossidabile e ha un rivestimento interno ed esterno che lo rende resistente agli urti e ai graffi. Mantiene le bevande fredde fino a 12 ore e le calde fino a 5 ore. È disponibile in diversi colori e motivi, tra cui animali, personaggi dei cartoni animati, supereroi e altro. Il prezzo del thermos Funtainer è di circa 15 euro.

Contigo West Loop – Il thermos Contigo West Loop è perfetto per chi cerca un prodotto elegante e pratico. Ha una capacità di 470 ml e una forma slanciata che si adatta alla maggior parte dei portabevande delle auto. È dotato di un sistema di chiusura brevettato chiamato Autoseal che impedisce le fuoriuscite e le perdite. Basta premere il pulsante per bere e rilasciarlo per chiudere il beccuccio ermeticamente. Il thermos Contigo West Loop è realizzato in acciaio inossidabile e ha una tecnologia di isolamento termico che mantiene le bevande fredde fino a 12 ore e le calde fino a 5 ore. È disponibile in vari colori e finiture, tra cui opaco, lucido e metallizzato. Il prezzo del thermos Contigo West Loop è di circa 25 euro.

Stanley Classic – Il thermos Stanley Classic è robusto e affidabile. Ha una capacità di 750 ml e una forma classica che ricorda i thermos da campeggio. È dotato di un tappo a vite che funge anche da tazza e di una maniglia che facilita il trasporto. Il thermos Stanley Classic è realizzato in acciaio inossidabile e ha una finitura verde militare che lo rende resistente alla ruggine e agli agenti atmosferici. Mantiene le bevande fredde fino a 24 ore e le calde fino a 20 ore. È disponibile anche in altre capacità, da 350 ml a 1,9 litri. Il prezzo del thermos Stanley Classic è di circa 35 euro.

Klean Kanteen TKWide – Per chi cerca un thermos ecologico e versatile, il Klean Kanteen TKWide sarà probabilmente la soluzione prioritaria. Ha una capacità di 473 ml e una forma ampia che permette di inserire anche cubetti di ghiaccio o frutta. È dotato di un tappo a vite con guarnizione in silicone che evita le perdite e di un’apertura larga che facilita la pulizia. Il thermos Klean Kanteen TKWide è realizzato in acciaio inossidabile e ha una verniciatura a polvere che lo rende antigraffio e antiscivolo. Mantiene le bevande fredde fino a 38 ore e le calde fino a 14 ore. È disponibile in diversi colori e dimensioni, da 355 ml a 946 ml. Il prezzo del thermos Klean Kanteen TKWide è di circa 30 euro.

Thermos King – Thermos King è un pezzo d’avanguardia se sei cercano capienza e performance. Ha una capacità di 1,2 litri e una forma cilindrica che massimizza lo spazio interno. È dotato di un tappo a vite che funge anche da tazza e di un pulsante che apre il beccuccio con una semplice pressione. Il Thermos King è realizzato in acciaio inossidabile e ha una tecnologia di isolamento termico che mantiene le bevande fredde fino a 24 ore e le calde fino a 18 ore. È disponibile anche in altre capacità, da 470 ml a 2 litri. Il prezzo del thermos Thermos King è di circa 40 euro.

Riassumendo…