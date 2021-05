Scoppia il caso delle ciliegie comprate a 1 euro al chilo in Puglia e rivendute a Milano a 16 euro. Le associazioni degli agricoltori hanno denunciato una situazione che sembra davvero assurda. Ma che cosa è successo nella fattispecie?

Ciliegie vendute a 16 euro al chilo al Nord ma comprate a 1 euro

A chiarire la faccenda e denunciare quello che sta accadendo è stata Coldiretti Puglia, che ha spiegato che i prezzi di vendita in campagna sono di 1 euro al chilo. Una questione non di poco conto, che secondo Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta Coldiretti nazionale, avrebbe come effetto una poca convenienza nel raccoglierle per coprire i costi.

A quanto pare, il mercato delle ciliegie a Milano è molto fiorente, vengono vendute a 16 euro al chilo. Il timore degli agricoltori è di dover abbandonare la produzione per colpa dei bassi prezzi in campagna. C’è insomma uno squilibrio non indifferente tra i prezzi proposti sugli scaffali dei supermercati e quelli in campagna.

Secondo Raffaele Carrabba, presidente regionale di Cia Agricoltori Italiani della Puglia:

“Lo squilibrio tra il poco che viene riconosciuto agli agricoltori e i margini spropositati che la Grande distribuzione garantisce a se stessa è diventato un problema enorme. Siamo di fronte a un vero e proprio sfruttamento da parte delle multinazionali della Gdo a danno degli agricoltori.”

La Puglia rimane il produttore di ciliegie più importante secondo i dati di Coldiretti. Si parla del 39,8% della produzione nazionale. Per capire l’andamento del mercato e dei prezzi, bisognerà aspettare l’inizio della raccolta anche in Emilia e Trentino Alto Adige. Appare chiaro, però, che per gli agricoltori lo squilibrio è enorme.

Crollo dei prezzi

Il crollo dei prezzi delle ciliegie, inoltre, sembra coincidere con un periodo molto duro per gli agricoltori a causa delle gelate notturne.

Andando a vedere i prezzi medi all’origine dell’ortofrutta, in ogni caso, si nota che per le ciliegie Bigarreau il prezzo medio al chilo è di 3,30, per le ciliegie Dure 5 euro al chilo e per quelle Tenere 3,92 euro al chilo. Si tratta di dati aggiornati a marzo che mettono in evidenza il gap tra quanto costano al supermercato e a quanto realmente vengono comprate.

Vedi anche: Dopo il coronovirus, è allarme “fungo nero” in India: nuova epidemia che colpisce i guariti dal Covid-19

[email protected]