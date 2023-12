Purtroppo, molti alimenti che portiamo sulla nostra tavola sono tutt’altro che sani. In alcuni casi si parla di cibi pericolosi nel vero senso della parola, ossia prodotti che a lungo andare portano gravi problemi alla nostra salute. Ma quali sono quelli che sono finiti nella classifica dell’EFSA (l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare)? Scopriamolo insieme.

Lo studio sull’alimentazione

Quando si parla di cibi pericolosi, si parla di un argomento che faremmo bene a non sottovalutare. Purtroppo, il turbinio della vita quotidiana ci porta spesso a trascurare gli effetti degli alimenti sulla nostra salute.

Si cerca di mangiare in fretta per tornare a lavoro o fare altre commissioni urgenti. In molti casi ci si affida a veri e propri cibi spazzatura. Oltre alla pigrizia o alla mancanza di tempo, c’è poi un altro fattore, quello del gusto personale, il quale ci fa preferire spesso prodotti non proprio salutari. Purtroppo, come spesso accade, le cose più buone sono quelle che più fanno male. EFSA ha effettuato un vero e proprio report sulla questione andando a stilare una lista nera che sarebbe bene memorizzare quando andiamo a fare la. Dallo studio, emerge che quatti prodotti oltre otto volte su dieci, hanno coinvolto alimenti di provenienza estera.

a complicare le cose ci sono infatti questioni legate alla produzione degli alimenti. Nel 33% dei casi da altri Stati UE, mentre nel 53% dei casi da Paesi extracomunitari. Nel 2023 sono stati rilevati residui chimici irregolari oltre i limiti di legge nel 6,4% dei prodotti di importazione, contro lo 0,6% riguardante i prodotti Made in Italy. A farsi portavoce di questa battaglia affinché i cibi pericolosi vengano banditi dalle nostre tavole c’è anche la Coldiretti. Insomma, oltre a dover fronteggiare i rincari, con la spesa al supermercato che si fa sempre più cara, dobbiamo guardarci bene anche dalla qualità del prodotto acquistato.

Cibi pericolosi, la classifica

Detto ciò, andiamo finalmente a scoprire di quali alimenti si tratta.

Siamo pronti per la top ten e scoprire quali sono i cibi pericolosi finiti nella lista nera degli esperti. Al decimo posto ci sono i litchi della Cina. Si tratta di frutti esotici che hanno riscontrato livelli di pesticidi oltre la norma. Al nono posto abbiamo invece i pistacchi dell’Iran. In questo caso sono stati riscontrati alti livelli di tossine. Ottava posizione per le erbe e le spezie dell’India. Anche in questo caso il motivo è l’elevata presenza di pesticidi. Settima posizione per i pistacchi degli Stati Uniti. Riscontrata la presenza di contaminazione alle aflatossine. Le ostriche della Francia occupano la sesta posizione. In alcune occasioni è stata trovata la presenza del norovirus, un agente patogeno responsabile di violente gastroenteriti.

Entriamo nella top five dei cibi più pericolosi con i pistacchi della Turchia. In questo prodotto è stato rintracciato spesso l’aflatossina, che può provocare addirittura il cancro. Quarto posto per cozze e vongole della Spagna. al loro interno è stato individuato il batterio della salmonella. Entriamo nel podio con la carne di pollo della Polonia. Anche in questo caso è stata rintracciata la salmonella al suo interno. Secondo posto per il tonno e il pesce della Spagna. Al loro interno hanno dosi elevate di mercurio. Infine, al primo posto tra i cibi più pericolosi e particolarmente consumati nel nostro paese troviamo i fichi secchi della Turchia. Al loro interno sono state sostanze cancerogene come la già citata aflatossina.

I punti chiave…

ecco gli alimenti più pericolosi finiti nella lista nera: