Sono passati pochi giorni dall’ultimo aggiornamento che Google ha rilasciato per Chrome, ma a quanto pare è già necessario un nuovo upgrade, visto che big G ha già pronto il successore della versione 124. Stavolta però la cosa si fa preoccupante, dato che si parla di sicurezza. Secondo la segnalazione fatta da un esperto di informatica, infatti, il browser in questione è tutt’altro che sicuro e necessità di accorgimenti che Big G ha preparato proprio per l’upgrade in questione.

Il momento è critico

Si tratta di un momento davvero critico quindi per Big G e il suo browser super famoso.

Chrome non è sicuro. A segnalare le problematicità ci ha pensato un esperto che lo scorso 7 maggio ha proprio contattato Google per presentare le vulnerabilità scoperte sul browser su diversi sistemi operativi, ossia Windows, macOS e Linux. Secondo l’esperto si tratta di un bug particolarmente pericoloso perché permetterebbe ad eventuali hacker di attaccare il sistema attraverso il browser e installare malware pericolosissimi. Il bug in questione è stato denominato con ile in realtà non è un problema solo di Chrome, bensì di tutti i browser che si bassano sul progetto Chromium, ossia Microsoft Edge, Opera, Vivaldi, Brave e altri ancora.

Ma cosa fa precisamente questo bug? In che modo gli hacker possono insidiare il sistema e creare danni agli utenti? In pratica, il bug in questione permette di eseguire codice da remoto. Ciò significa che l’hacker può installare un malware e attaccare il computer infetto. In quel caso i rischi sono notevoli, dal furto dei dati sensibili, fino alle minacce dei botnet, una rete composta da dispositivi infettati da malware, detti bot o zombie, che agiscono sotto il controllo di un unico utente che ha l’obiettivo di compiere atti di cybercriminalità. Insomma, le truffe online sono ormai all’ordine del giorno e se Chrome e gli altri browser con Chromium hanno queste vulnerabilità, è meglio correre subito ai ripari.

Chrome a rischio hacker, come difendersi?

Ormai è chiaro che i rischi per chi usa Chrome sono alti, ma quindi come fare per difendersi? Molto semplice, la prima cosa da fare per mettersi al riparo da questo bug è quello di effettuare l’ennesimo upgrade proposto da Big G a distanza di pochi giorni dal lancio della versione 124. Google infatti ha ammesso che purtroppo qualche vittima già c’è stata, anche se non ha reso note le informazioni del caso e non sappiamo nello specifico cosa sia successo al computer infetti, né in quale nazione gli hacker abbiano colpito. Quel che sappiamo però è che è già arrivata una patch di sicurezza ed è possibile installarla tramite upgrade. Ecco ricapitolando quali sono le versioni sicure, ossia protette, per i vari sistemi operativi:

Chrome 124.0.6367.201/.202 per macOS

Chrome 124.0.6367.201 per Linux

Chrome 124.0.6367.201/.202 per Windows

Edge 124.0.2478.97 per Windows

La patch è stata rilasciata già da oltre una settimana ed è possibile scaricarla anche manualmente, anche se solitamente avviene in automatico. Data la pericolosità della cosa, però. è consigliato controllare se appunto la versione del proprio Chrome sia quella aggiornata, ossia una dei quelle che abbiamo elencato poco sopra. Nel caso non lo fosse, basta aprire il menu per effettuare l’upgrade manuale con i seguenti passaggi: Impostazioni/Informazioni su Chrome, e poi cliccare sul relativo tasto per effettuare il download.

I punti chiave…