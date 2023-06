Chi sono i figli di Silvio Berlusconi eredi di un patrimonio da 6,4 miliardi

Oggi alle 15, presso il Duomo di Milano, si celebreranno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, morto a 86 anni lo scorso 12 giugno, un personaggio che ha sicuramente fatto la storia dell’Italia sia a livello imprenditoriale che politico. Ma chi sono i 5 figli che erediteranno l’immenso patrimonio di 6,5 miliardi? Berlusconi ha avuto 5 figli, Marina e Pier Silvio dalla prima moglie Carla Elvira dall’Oglio, e Barbara, Eleonora e Luigi, dalla seconda moglie Veronica Lario.

Marina e Piersilvio, i primi due figli nati dal primo matrimonio

Dal primo matrimonio con Carla Elvira Dall’Oglio, sposata nel 1965 e da cui ha divorziato nel 1985, è nata Maria Elvira Berlusconi. Nota soprattutto come Marina. Molto legata al padre, forte spirito imprenditoriale ma anche riservata, Marina è nata il 10 agosto 1966: a 22 anni è diventata consigliere d’amministrazione della Standa e a 30 vicepresidente di Fininvest. Nel 2005 è poi diventata presidente della Fininvest e ancor prima, nel 2003, presidente del gruppo Mondadori.

Della sua vita privata si sa davvero poco: ha sempre evitato le interviste in video per timidezza, il 13 dicembre 2008 ha sposato Maurizio Vanadia, primo ballerino del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala da cui ha avuto due figli: Gabriele, nato il 28 dicembre 2002, e Silvio, nato il 29 settembre 2004. Coincidenza, stesso nome e stessa data di nascita del nonno.

Dopo la morte della nonna Rosa, mamma di Berlusconi, è stata proprio Marina a diventare il punto di riferimento del padre e colei che ha analizzato tutte le donne del Cav. Si dice che abbia un legame stretto anche con Marta Fascina, l’ultima compagna del padre, con cui potrebbe collaborare anche per capire il futuro di Forza Italia. Marina Berlusconi figura anche tra le donne più influenti del mondo per la rivista americana “Forbes”, oltre che per “Fortune” e “The Hollywood Reporter”.

Piersilvio, vicepresidente Mediaset e amministratore delegato

Nel 2008 il suo patrimonio fu stimato in 9,4 miliardi di dollari ma a distanza di 15 anni la cifra potrebbe essere stata ritoccata all’insù.

Il secondo figlio di Berlusconi, frutto del primo matrimonio, è Piersilvio. Nato a Milano il 28 aprile 1969, è amministratore delegato e il vicepresidente di Mediaset-Mfe e detiene il 7,65% di Fininvest. Sia Marina che Piersilvio furono obbligati a studiare le medie, il ginnasio e il liceo in casa a causa di vari tentativi di rapimento da parte di gruppi mafiosi, come confidò Berlusconi in passato, tanto che dovette assumere anche una polizia privata. Piersilvio studiò Filosofia all’Università di Milano senza laurearsi.

Nel 1990, dalla relazione con la modella Emanuela Mussida, nacque la prima figlia Lucrezia Vittoria Berlusconi, che oggi è anche madre di un bambino. Iniziò a lavorare nei primi anni ‘90 in Publitalia, dove si occupava di marketing e nel 1996 divenne responsabile del coordinamento palinsesti e programmi di tutte le reti Mediaset. Pochi anno dopo divenne vice direttore generale Contenuti di RTI e nel 2000 vicepresidente Mediaset e ancora nel 2015 amministratore delegato. Dal 2002 è legato alla conduttrice tv Silvia Toffanin, da cui ha avuto Lorenzo Mattia nato nel 2010 e Sofia Valentina, nata nel 2016.

Chi sono i figli di Silvio Berlusconi, i figli avuti da Veronica Lario

Nel 1980 Silvio Berlusconi conobbe Veronica Lario. Nel 1985 divorziò dalla prima moglie e iniziò una convivenza ufficiale con la Lario, che sposò nel 1990 per poi divorziare nel 2014. Barbara Berlusconi, è quindi la terzogenita dell’ex premier. Nata in Svizzera il 30 luglio 1984, Barbata ha studiato Filosofia all’Università Vita-Salute San Raffaele dove si è laureata nel 2010 e nel 2017 è diventata presidente della Onlus Fondazione Milan. Nel 2003 è entrata a far parte del consiglio di amministrazione di Fininvest S.p.A. e nel 2011 del consiglio di amministrazione del Milan.

Con i fratelli Eleonora e Luigi, è amministratrice di H14 spa. La terzogenita di Berlusconi ha 5 figli: i primi due Alessandro ed Edoardo, nati nel 2007 e nel 2009, li ha avuti dall’ex compagno Giorgio Valaguzza, e gli alti tre, Leone, Francesco Amos e Ettore Quinto, nati nel 2016, 2018 e 2021, li ha avuti dall’attuale compagno Lorenzo Guerrieri.

La quarta figlia di Silvio Berlusconi, Eleonora, nata il 7 maggio 1986 ad Arlesheim, in Svizzera, è molto riservata e ama stare lontano dai riflettori. Di fatto della sua vita privata si sa molto poco, tranne che era molto legata al padre. Dopo il diploma si è trasferita a New York dove si è laureata in Business Management alla St. John University. Nel 2010 ha iniziato a lavorare per Mediaset e dal 2013 si occupa dell’Ente Benefico Fondazione Milano Onlus. Oltre ad essere consigliere delegato della Holding Quattordicesima con i fratelli Barbara e Luigi. Dal modello inglese Guy Binns, con cui ha avuto una relazione dal 2011 al 2022, ha avuto tre figli: Riccardo, Flora e Artemisia, nati nel 2013, 2016 e 2019.

Chi sono i figli di Silvio Berlusconi eredi di un patrimonio da 6, 5 miliardi

Il quinto e ultimo figlio di Silvio Berlusconi è Luigi, nato il 27 settembre 1988 ad Arlesheim, in Svizzera. Dopo aver frequentato l’Università Bocconi di Milano, dove si è laureato in economia, si è trasferito in Inghilterra per specializzarsi in Finanza alla JP Morgan di Londra. A 19 anni è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Mediolanum Spa. Poi è diventato presidente del Cda di Holding Italiana Quattordicesima Spa e Consigliere di amministrazione di Mediolanum Spa. Oltre a interessarsi assiduamente alle aziende di famiglia, ha fondato anche la Onlus Opsis e segue varie startup. È sposato dal 2020 con Federica Fumagalli, figlia di imprenditori lombardi e impegnata nella MB Projects, da cui ha avuto Emanuele Silvio, nato nel 2021, e Tommaso Fabio nato nell’ottobre del 2022.

Riassumendo