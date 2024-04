Se la top 10 non si è scomposta più di tanto, la classifica dei più ricchi in generale vede invece interessanti new entry, soprattutto per quanto riguarda i facoltosi del nostro Paese. Arriva infatti un nuovo italiano, si tratta di Andrea Pignataro. Chi è il ricco imprenditore che ha scalato la classifica di Forbes e che ora risulta il secondo italiano più ricco al mondo?

Andrea Pignataro, chi è?

Ora è il secondo italiano più ricco al mondo, almeno stando alla classifica di Forbes. Al primo posto c’è sempre Giovanni Ferrero, con un patrimonio di 43,8 milioni, mentre al secondo troviamo invece il già citato Pignataro, il cui patrimonio ora è di 27,5 miliardi, stando a quanto riferito da Forbes.

Ma chi è Pignataro? Si tratta dei fondatore di Ion Group, azienda che fornisce software per il trading di titoli e la gestione delle Borse alle istituzioni finanziarie, imprese, banche centrali e governi. Insomma, parliamo di un mercato che si estende a diversa clientela e per questo motivo particolarmente florido in questo momento.

Classe 1970, il secondo italiano più ricco del mondo è cresciuto a Bologna e si è laureato all’Alma Mater in economia. Ha vissuto a Londra negli anni 90, dove ha conseguito un importante master che gli ha permesso poi di entrare a far parte di una delle più grandi banche affari di Wall Street in qualità di trader. Ion nasce nel 1997 e oggi vana l’acquisizione dei gruppi Cedacri e Cerved. Ha inoltre investito 1,35 miliardi di euro per ottenere il controllo di Prelios. Insomma, parliamo di un manager che ha saputo inserirsi in questo campo e ha fatto fortuna senza disdegnare un lungo periodo di gavetta.

La classifica con l’italiano Procacci e non solo

Non cambiano più di tanto le cose nella classifica di Forbes con Arnault sempre in testa e Musk e Bezos a completare il podio:

1 | Bernard Arnault & family

Età: 75 anni

Paese: Francia

Patrimonio: 233 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Fashion & Retail

Età: 52 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 195 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Automotive

Età: 60 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 194 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

Età: 39 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 177 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

Età: 79 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 141 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

Età: 93 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 128 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Finanza & Investimenti

Età: 68 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 128 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

Età: 68 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 121 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

Età: 66 anni

Paese: India

Patrimonio: 116 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: varie

Età: 51 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 114 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

Ecco infine le altre posizioni della top ten dove però non troviamo la new entry dell’italiano Pignataro, poiché il suo patrimonio non arriva a tali cifre.

11 | Sergey Brin

Età: 50 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 110 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

Età: 82 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 106 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Finanza & Investimenti

Età: 88 anni

Paese: Spagna

Patrimonio: 103 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Fashion & Retail

Età: 84 anni

Paese: Messico

Patrimonio: 102 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Telecomunicazioni

Età: 70 anni

Paese: Francia

Patrimonio: 99,5 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Fashion & Retail

Età: 59 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 91 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

Età: 61 anni

Paese: India

Patrimonio: 84 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: varie

Età: 75 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 78,4 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Fashion & Retail

Età: 79 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 77,4 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Fashion & Retail

Età: 61 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 77 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

I punti più importanti…

dopo aver visto la classifica dei più ricchi nel calcio, ecco quella generale, c’è anche Pignataro;

si tratta di un imprenditore italiano, fondatore di Ion Group;

al primo posto c’è sempre Arnault.

Il suo ingresso infatti si riferisce alla top 100: