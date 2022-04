Chi deve fare la quarta dose del vaccino anti-Covid? Risponde Roberto Burioni a Che Tempo Che Fa

Vediamo chi deve fare la quarta dose del vaccino anti-Covid. Ovverosia, la dose di richiamo che è identificata pure come secondo booster. Al riguardo ci viene in aiuto l’intervento del virologo Roberto Burioni durante la puntata di ieri, domenica 24 aprile del 2022, a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio.

Su chi deve fare la quarta dose del vaccino anti-Covid, prima di tutto, il virologo ha messo in evidenza come la campagna relativa al secondo richiamo stia ad oggi andando male. E questo perché la quarta inoculazione è stata fatta solo dal 10% degli immunodepressi. Con percentuali, inoltre, che sono bassissime in regioni come la Calabria, come la Basilicata ed anche come il Molise.

Chi deve fare la quarta dose del vaccino anti-Covid? Risponde il virologo Roberto Burioni a Che Tempo Che Fa

Su chi deve fare la quarta dose del vaccino anti-Covid, inoltre, Roberto Burioni ha ricordato che questa è importante non solo per gli immunodepressi. Ma anche per gli ultraottantenni specie se questi risiedono nelle RSA.

Per chi deve fare la quarta dose del vaccino anti-Covid, devono trascorrere 120 giorni dalla terza inoculazione. Fermo restando che la quarta non deve essere fatta da chi ha preso il Covid dopo la terza. Roberto Burioni, inoltre, sul secondo richiamo sottolinea come sia necessario fare la quarta dose subito. E non aspettare la fine dell’estate in quanto, ha altresì messo in evidenza il virologo, ‘il virus è molto infettivo e molto pericoloso‘.

Troppe vaccinazioni fanno male al sistema immunitario?

Su chi deve fare la quarta dose del vaccino anti-Covid, infine, Roberto Burioni dubita che troppe vaccinazioni facciano male al sistema immunitario. E questo perché secondo il virologo il corpo umano, rispetto ai vaccini, è in grado di reagire ad altri stimoli che sono non solo molto più intensi, ma anche ripetuti.