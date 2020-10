La situazione legata alla pandemia di coronavirus e le restrizioni che saranno in vigore fino al 24 novembre, sono legate ad un filo. Secondo una ricerca dell’Università e del Policlinico di Pavia, del Politecnico di Milano, dell’Università di Udine e Trento, se le nuove misure non avranno effetto tra 20 giorni, si rischiano 900 mila positivi e sicuramente anche un nuovo lockdown totale entro Natale.

Che cosa si rischia

Come scrive Agi, che riporta la ricerca, basata sui dati della Protezione Civile del 23 ottobre, “Mantenendo questo ritmo di crescita, a metà novembre i dati odierni risulteranno più che quadruplicati”. Ad aumentare non saranno solo i contagi ma anche i decessi e i ricoveri. Nelle previsioni ci sono circa 50 mila ricoveri, 5mila in terapia intensiva e 500 decessi al giorno:

“Alcune regioni presentano una crescita ancora più veloce. È il caso della Lombardia che, mantenendo l’attuale tempo di raddoppio di circa 6 giorni, a metà novembre raggiungerà e supererà i seguenti numeri: 600.000 attualmente positivi, 35mila ricoverati, 3mila pazienti in terapia intensiva, 300 decessi giornalieri“.

In Francia scatta il lockdown

Tutto questo mentre la Francia ha annunciato un nuovo lockdown nazionale, la misura sarà annunciata da Emmanuel Macron in un discorso che sarà mandato in onda in diretta TV. Si parla di un nuovo lockdown più soft rispetto a quello dello scorso marzo e dovrebbe durare un mese a partire da giovedì 29 ottobre.

Anche in Germania dal 4 novembre si prevede un lockdown soft valido per tutto il mese. Saranno chiusi bar, ristoranti, centri sportivi, teatri, cinema, ma rimarranno aperti scuole e asili. Anche in Spagna si prevedono chiusure ma a livello regionale. La situazione europea, insomma, resta molto grave e lo studio citato potrebbe davvero prevedere quello che accadrà in Italia se le misure non avranno efficacia.

