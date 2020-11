Castagne, il pane dei poveri: ecco tutte le proprietà benefiche

Le castagne sono state definite per secoli il pane dei poveri perché si utilizzavano per la panificazione miscelata con altre farine come quella di segale. Nel periodo invernale erano poi il cibo principale in tante zone di alta collina e di montagna ed erano alla base dell’alimentazione anche in virtù delle loro proprietà benefiche, ecco quali.

Castagne e proprietà benefiche

Nonostante siano un alimento molto consumato, le castagne sono poco studiate anche se possiedono delle importanti proprietà benefiche. Sono infatti ricche di amidi e povere di grassi insaturi per cui sono utili per la salute. Hanno inoltre un contenuto calorico più basso di quello delle noci e delle nocciole mentre l’amido, insieme ad un buon contenuto di fibre, viene assorbito dall’organismo con gradualità in modo da non provocare rialzi della glicemia.

Le migliori castagne nel nostro paese arrivano da Montella in Campania, da Cuneo in Piemonte, da Roccaspide in Campania, da Marra di Toscana, da Combai in Veneto e da Vallerano nel Lazio. Sono un frutto importante anche perché solo 100 grammi regalano il 9% di ferro di cui si ha bisogno, il 14% del magnesio ed il 10% del potassio. Vengono utilizzate inoltre come un rimedio naturale per chi soffre di problemi intestinali ma anche per rafforzare i muscoli e le ossa.

Effetti benefici e principi nutritivi delle castagne

Le castagne secondo gli esperti sono frutti ideali anche per le persone celiache per l’assenza di glutine e per chi è intollerante al lattosio. Il loro valore nutrizionale è paragonabile a quello del pane integrale ma in più associano ad esso sali minerali importanti come il potassio ed il fosforo vitamine per la salute dei tessuti come la PP e la B2.

Ricordiamo che le castagne hanno un alto contenuto di carboidrati e quindi risultano un alimento calorico che dovrebbe essere consumato con moderazione magari non a fine pasto.

Essendo un alimento dal grande potere energetico sono perfette per chi effettua lavori pesanti o per chi fa sport. Inoltre anche le foglie e la corteccia di questo frutto contengono dei principi attivi che aiutano a combattere la tosse e disinfettare le vie respiratorie. Infine la polpa delle castagne si può trasformare in un unguento che si può usare come detergente.

